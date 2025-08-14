Secondo i dati rilasciati dal Dipartimento del Lavoro statunitense, i prezzi alla produzione negli Stati Uniti hanno registrato a luglio 2025 un’accelerazione superiore alle aspettative. L’incremento, più marcato del previsto sia su base mensile che annuale, suggerisce che le pressioni inflazionistiche nell’economia americana potrebbero essere più intense di quanto stimato dagli analisti.

Un’accelerazione inattesa su tutti i fronti

Nel mese di luglio, i prezzi alla produzione hanno segnato un aumento dello 0,9% su base mensile, un dato che spicca notevolmente se confrontato con lo 0% del mese precedente e lo 0,2% atteso dagli esperti di mercato. L’accelerazione si riflette anche sul dato annuale, che si è attestato a un +3,3%, superando il consenso del +2,5% e l’incremento del +2,4% registrato a giugno.

Il dato ‘core’ conferma le pressioni inflazionistiche

Un’analisi più approfondita conferma il quadro di un’inflazione in crescita. L’indice dei prezzi “core”, che esclude le componenti più volatili come i prezzi di alimenti ed energia, ha registrato un aumento dello 0,9% su base mensile, a fronte dello 0,2% previsto. Su base annua, il dato “core” ha toccato un +3,7%, un incremento significativo rispetto al +2,6% del mese precedente e al +2,9% atteso. Questi numeri indicano che l’aumento dei prezzi è radicato in settori più ampi dell’economia.