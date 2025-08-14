Ulta Beauty, il principale rivenditore di prodotti di bellezza negli Stati Uniti, e Target, la grande azienda di distribuzione, hanno annunciato che la loro partnership “shop-in-shop” non verrà rinnovata. L’accordo, lanciato nel 2021, giungerà al termine nell’agosto del 2026, segnando la conclusione di una collaborazione che ha permesso a Ulta Beauty di raggiungere i clienti di Target.

Percorsi strategici che si separano

Le dichiarazioni ufficiali delle due aziende indicano che la decisione è il risultato di scelte strategiche individuali. Amiee Bayer-Thomas, Chief Retail Officer di Ulta Beauty, ha sottolineato l’evoluzione della propria azienda: “Per 35 anni, Ulta Beauty ha rivoluzionato il modo in cui le persone vivono la bellezza, offrendo un assortimento ineguagliabile che spazia dai prodotti di massa a quelli di lusso, e la nostra partnership con Target è stata uno dei tanti modi unici in cui abbiamo portato il potere della bellezza ai clienti di tutto il paese. Mentre continuiamo a realizzare i nostri piani Ulta Beauty Unleashed, siamo fiduciosi che il nostro ampio assortimento, i servizi specialistici e le esperienze stimolanti in negozio rafforzeranno la nostra leadership nel settore della bellezza e definiranno il prossimo capitolo del nostro marchio”.

Anche Rick Gomez, nella foto, Vicepresidente Esecutivo e Chief Commercial Officer di Target, ha espresso fiducia nella direzione futura dell’azienda: “Siamo orgogliosi del successo condiviso con Ulta Beauty e dell’esperienza che abbiamo offerto insieme. La magia di fare shopping di bellezza da Target risiede nella combinazione di prodotti di tendenza che deliziano i consumatori con un’esperienza di acquisto stimolante e conveniente. Guardiamo avanti e continuiamo a impegnarci per offrire l’esperienza di bellezza che i consumatori si aspettano da Target: un’esperienza incentrata su un entusiasmante mix di marchi di bellezza in continua evoluzione, il tutto a un prezzo imbattibile”.