La flotta di Trenitalia, parte del Gruppo FS, si prepara a un’importante evoluzione con l’arrivo della nuova generazione di Frecciarossa 1000. I nuovi treni, progettati da Hitachi Rail e in fase di omologazione, non solo promettono di mantenere l’iconico design esterno, ma introducono significative innovazioni a bordo. Con un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro, l’obiettivo è offrire un’esperienza di viaggio superiore, più sostenibile e proiettata verso un’ampia rete europea.

Un concentrato di tecnologia e sostenibilità Made in Italy

Gli interni dei nuovi ETR1000 sono stati completamente ripensati. In una nota, Trenitalia (nella foto, l’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma) sottolinea come “materiali di alta qualità, soluzioni di arredo ergonomiche e ambienti più accoglienti” contribuiranno a creare un’atmosfera in linea con le aspettative dei viaggiatori moderni. Ma le novità non si fermano all’estetica: i treni saranno dotati di sistemi digitali avanzati e di un’efficienza di trazione migliorata, che ne aumenta l’affidabilità. L’impegno per la sostenibilità è evidente, con un tasso di riciclabilità che raggiunge il 97,1%, un primato che ha valso al nuovo Frecciarossa la certificazione ambientale EPD, la prima al mondo per un treno ad alta velocità.

Il Frecciarossa allunga i binari verso l’Europa

La nuova generazione del Frecciarossa 1000 è stata pensata con una chiara visione internazionale. I treni non sono stati progettati solo per la rete ferroviaria italiana, ma anche per operare su ben sette altre reti europee. Tra le destinazioni future ci sono Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Questo ambizioso progetto, che prevede la fornitura di 36 treni con un’opzione per altri 10, posiziona Trenitalia come un attore di primo piano nel panorama ferroviario europeo, con una strategia di crescita che va oltre i confini nazionali.