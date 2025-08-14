I vertici delle aziende Novartis e Roche hanno tenuto un incontro con il governo svizzero per discutere la situazione dell’industria farmaceutica in relazione ai dazi imposti dagli Stati Uniti.

Attualmente, i prodotti farmaceutici risultano esenti dai dazi voluti dall’amministrazione Donald Trump, ma questa condizione potrebbe presto mutare. In generale, la Svizzera è stata interessata da una tariffa del 39% da parte degli Stati Uniti, cifra maggiore rispetto al 15% che colpisce l’Unione Europea.

Giovedì mattina, la ministra dell’Interno svizzera Elisabeth Baume-Schneider e il ministro dell’Economia Guy Parmelin hanno incontrato il presidente di Roche, Severin Schwan, e il presidente dell’unità internazionale di Novartis, Patrick Horber. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici, dalle fonti ufficiali è emerso che il confronto sarà ampliato a ulteriori rappresentanti del settore farmaceutico. Un nuovo incontro è previsto per settembre.

Questa consultazione rappresenta un momento cruciale per tutelare gli interessi strategici dell’industria farmaceutica svizzera di fronte alle tensioni commerciali internazionali e alle nuove politiche tariffarie americane.