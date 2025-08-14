In attesa del risultato della gara per individuare nuovi investitori per l’ex Ilva, la produzione rimane ai livelli più bassi e il numero dei lavoratori in cassa integrazione potrebbe aumentare ulteriormente. Il gruppo Acciaierie d’Italia, attualmente in amministrazione straordinaria, ha richiesto l’attivazione di ammortizzatori sociali per ulteriori mille dipendenti nel mese di giugno, a seguito dell’incidente e del sequestro dell’altoforno numero uno di Taranto avvenuto a maggio.

La domanda complessiva riguarda 4.050 lavoratori, di cui circa 3.500 in Puglia, con la copertura degli ammortizzatori sociali prevista fino a marzo 2026.

L’incontro al Ministero del Lavoro per discutere la richiesta dell’azienda è stato rimandato più volte e, secondo fonti sindacali, potrebbe tenersi il 28 agosto alle ore 11, anche se la convocazione ufficiale deve ancora essere diffusa.

Il giorno successivo, il 29 agosto, i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm incontreranno i gruppi parlamentari presso la loro sede di Roma, in Corso Trieste, per condividere le preoccupazioni relative alla situazione e discutere dello stato della vertenza. L’iniziativa ha ottenuto l’adesione della quasi totalità delle forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione.