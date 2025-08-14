Secondo un nuovo rapporto di Eurispes, l’Italia si trova a un crocevia cruciale nel suo percorso di trasformazione digitale. Se da un lato il Paese ha fatto propri gli ambiziosi obiettivi del Programma per il Decennio Digitale 2030 dell’Unione europea, dall’altro deve affrontare sfide interne che rischiano di creare un profondo squilibrio, lasciando indietro una parte della popolazione.

Il report evidenzia che gli sforzi, supportati anche dagli investimenti del PNRR, si sono concentrati prevalentemente sull’aspetto tecnologico: connessioni a banda larga, sviluppo del 5G e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, un approccio meno bilanciato ha trascurato la protezione dell’individuo e la qualità dell’uso delle tecnologie. L’accesso a Internet è oggi quasi universale, con l’87,7% della popolazione online, ma oltre 7 milioni di persone restano tagliate fuori, in particolare anziani e residenti in aree meno servite.

Smartphone e divario digitale: la geografia dell’esclusione

Un altro aspetto critico è l’uso predominante dello smartphone come unico strumento di accesso. Sebbene garantisca una connettività di base, questa abitudine limita la partecipazione a servizi digitali più avanzati e complessi, come quelli offerti da SPID o CIE, o l’accesso a contenuti formativi e professionali. Il report, citando dati Istat, sottolinea una fragilità strutturale: i giovani passano in media oltre due ore al giorno sui social media, ma solo il 18% utilizza la rete per scopi formativi o civici.

Il quadro demografico dell’Italia, con un’età media di quasi 48 anni, amplifica ulteriormente questo divario. La grande presenza di anziani, che costituiscono quasi un quarto della popolazione, rende più evidente la differenza nelle competenze digitali tra le fasce d’età.

La vera sfida: dalla quantità alla qualità

L’analisi di Eurispes è chiara: l’Italia ha superato la fase iniziale della digitalizzazione, garantendo un accesso diffuso. La vera partita si gioca ora sul campo della qualità dell’uso, della consapevolezza e dell’inclusione. È necessario un approccio che metta la persona al centro, trasformando l’accesso digitale in una reale opportunità di crescita equa e sostenibile per tutti i cittadini.