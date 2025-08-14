Il summit tra Donald Trump e Vladimir Putin si svolge in una giornata di festa per molti paesi europei. Il 15 agosto, infatti, è tradizionalmente un giorno di celebrazioni con radici antiche: da una parte le Feriae Augusti, una festività romana dedicata al riposo e ai raccolti, dall’altra una ricorrenza cristiana che onora l’Assunzione della Vergine Maria. Questa data assume però anche un significato storico legato alla guerra: ottant’anni fa, il Giappone annunciava la sua resa, con l’imperatore Hirohito che dichiarava ufficialmente la capitolazione. Quell’evento segnò l’inizio della ricostruzione giapponese sotto l’occupazione americana, trasformando il paese in una prospera democrazia liberale.

Tuttavia, il Giappone non ha mai firmato un vero e proprio trattato di pace con l’Unione Sovietica – poi con la Russia post-sovietica – in parte a causa delle controversie sulle isole contese nell’arcipelago nipponico, occupate unilateralmente da Mosca. La presenza della Russia come potenza nel Pacifico è evidente anche dalla scelta di tenere il vertice in Alaska, territorio statunitense di grande rilevanza strategica. Inoltre, per il Giappone l’invasione russa dell’Ucraina rappresenta un serio campanello d’allarme, quasi quanto per i paesi europei, specialmente alla luce del coinvolgimento della Corea del Nord, una dittatura nucleare con un atteggiamento militare estremamente aggressivo.

Il vertice tra i leader americano e russo si colloca poco dopo l’ottantesimo anniversario delle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. In questo contesto, Trump, spesso considerato un simbolo dell’antiamericanismo, ha contribuito a riaccendere una forte ondata di revisionismo storico sull’uso delle armi nucleari nel 1945. Questo fenomeno non è nuovo, con picchi di critica anti-Usa riscontrati durante gli anni Sessanta e Settanta, e ancora dopo gli eventi dell’11 settembre 2001. Tuttavia, la fase attuale raggiunge livelli particolarmente intensi, caratterizzata da accuse che dipingono le bombe atomiche come un crimine gratuito e non necessario per porre fine alla guerra.

Ma chi fu il primo a esprimere una condanna così severa dell’uso dell’arma nucleare?

«L’uso della bomba atomica, con il suo indiscriminato massacro di donne e bambini, rivolta la mia anima», scrisse solo tre giorni dopo il bombardamento di Hiroshima, il 6 agosto 1945, non un attivista pacifista né un intellettuale di sinistra, bensì un conservatore di rilievo: l’ex presidente repubblicano degli Stati Uniti Herbert Hoover.

Ci troviamo in un’epoca in cui il revisionismo storico, soprattutto nelle aree accademiche statunitensi ed europee, sta acquisendo un peso notevole al punto da esercitare una vera e propria egemonia culturale. L’idea che l’uso dell’arma nucleare su Hiroshima e Nagasaki fosse superfluo, che la guerra sarebbe terminata comunque senza quei bombardamenti, e che quell’atto rappresenti un crimine contro l’umanità, è diventata un paradigma ampiamente diffuso. Questa narrazione tende a sminuire la complessità degli eventi storici che portarono alla decisione di impiegare le bombe atomiche, riducendoli a facili conclusioni offerte da esperti improvvisati.

Oggi, questo revisionismo storico influenza significativamente il dibattito internazionale, mettendo in discussione le ragioni e le conseguenze di uno degli eventi più cruciali della Seconda guerra mondiale, e riflettendo sulle responsabilità e le implicazioni morali del potere nucleare nel mondo contemporaneo.

Le sinistre radicali dell’Occidente, il mondo del fondamentalismo islamico, Xi Jinping e Putin demonizzano la storia degli Stati Uniti dipingendola come un grande romanzo criminale. Tuttavia, ignorano che già molti decenni fa furono preceduti da alleati inaspettati.

La prima critica radicale contro la bomba atomica, più ancora di alcuni scienziati pacifisti, arrivò dalla destra americana. L’ex presidente Herbert Hoover, acerrimo nemico del suo successore democratico Franklin Roosevelt, rappresenta un esempio emblematico. Nel 1959 Medford Evans, un conservatore che contribuiva alla rivista National Review — periodico fortemente nazionalista e marcatamente di destra diretto da William Buckley — dichiarò:

«L’indifendibilità del bombardamento atomico di Hiroshima sta diventando parte del credo conservatore nazionale.»

Un anno prima, la stessa National Review aveva pubblicato un articolo severamente critico verso la bomba atomica intitolato «Hiroshima: assalto a un nemico già sconfitto». Come Hoover, quel saggio del 1958 denunciava il bombardamento nucleare come un omicidio di massa del tutto ingiustificato.

Questi episodi — Hoover nel 1945 e poi la National Review — non furono casi isolati nella destra statunitense dell’immediato dopoguerra. Numerosi reazionari americani, tra cui giornalisti, ex diplomatici, ufficiali militari in pensione o ancora in servizio, e talvolta anche storici e politologi di destra, espressero critiche verso il bombardamento atomico. Sostenevano frequentemente che fosse stato inutile, immorale, e che condizioni di resa più morbide avrebbero potuto concludere il conflitto senza un tragico massacro su quella scala.

Condannare il lancio delle due bombe atomiche come un’atrocità ingiustificabile da parte della destra americana rappresenta una posizione storica, inserita in un più ampio revisionismo storico. Tale prospettiva mette in discussione l’idea che il coinvolgimento degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale fosse inevitabile, così come l’interpretazione che Roosevelt avesse avuto ragione nel contrastare l’isolazionismo dell’opinione pubblica americana.

Una delle tesi più diffuse nella destra è che Roosevelt non entrò in guerra per difendere la democrazia dalle dittature nazifasciste, ma motivato da ragioni economiche, come i rapporti commerciali e finanziari con le potenze alleate, oltre che dall’influenza della lobby ebraica. Un elemento centrale di questo punto di vista è la diffidenza generale verso una politica estera interventista, ritenuta dannosa per gli interessi nazionali americani e potenzialmente causa di conseguenze indesiderate o persino di guerre criminali. È notevole notare le molte somiglianze tra questa posizione della destra statunitense e il revisionismo attuale della sinistra antiamericana: un chiaro esempio di come, in certe circostanze, gli estremi finiscono per incontrarsi.

È altrettanto interessante osservare come il revisionismo antiamericano sul bombardamento atomico del 1945 sia rimasto più contenuto e minoritario in Giappone, pur esistendo. Una delle spiegazioni è che in Tokyo anche l’estrema sinistra affronta con estrema cautela la tesi secondo cui l’atomica non fosse necessaria a porre fine alla guerra, temendo che ciò possa portare a scagionare la figura dell’imperatore.

Nel 1989, quando morì l’imperatore Hirohito, il sindaco di Nagasaki ebbe il coraggio di affrontare il tabù delle responsabilità dell’imperatore. Quando sopravvisse a un attentato e poi venne rieletto, ricevette anche il sostegno del partito comunista. Per la sinistra giapponese, condannare apertamente gli Stati Uniti come l’Impero del Male rappresenta un esercizio delicato, poiché potrebbe far rivalutare il proprio passato militarista. Il popolo giapponese, profondamente segnato dalla tragedia di Hiroshima e Nagasaki, è quello che mostra più prudenza nell’abbracciare posizioni antiamericane, per paura di risvegliare i demoni del passato. In questa moderazione con cui i giapponesi trattano quella storia si può scorgere una saggezza da cui trarre insegnamento.

Un ulteriore motivo per cui i giapponesi appaiono spesso più equilibrati e lucidi nei giudizi storici rispetto ad altri, si trova in un evento che precedette l’olocausto nucleare di Hiroshima e Nagasaki. Cinque mesi prima del lancio delle due bombe atomiche, infatti, i tragici avvenimenti che…

I bombardamenti incendiari su Tokyo del 9 e 10 marzo 1945 causarono un numero di vittime paragonabile a quello delle due esplosioni nucleari: circa centomila morti. È comprensibile come l’arma atomica abbia lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva, rappresentando una rottura significativa, un salto drammatico nella potenza devastante degli arsenali bellici, anche per gli effetti della radioattività prolungata nel tempo. Tuttavia, spesso si tende a sottovalutare che la linea di confine tra armi «convenzionali» e nucleari non è così netta. In Giappone, alcune lapidi commemorative – molto discrete – ricordano che a Tokyo fu inflitta una punizione «convenzionale», ma non per questo meno atroce.

Il revisionismo storico riguardante l’arma atomica fu avviato dalla destra americana con Hoover, ma ebbe presto seguaci anche a sinistra. I movimenti pacifisti contro l’atomica si diffusero rapidamente in America e in Europa, con il sostegno attivo dell’Unione Sovietica di Stalin. Tuttavia, queste mobilitazioni si affievolirono bruscamente quando Mosca riuscì a dotarsi a sua volta dell’arma nucleare. Iniziò così una distinzione discutibile fra arsenali nucleari «buoni» e «cattivi».

Un esempio emblematico di questa ipocrisia si verificò negli anni Settanta, quando l’Unione Sovietica schierò nuovi missili nucleari a testata multipla, gli SS-20, puntati verso l’Europa, senza suscitare particolare attenzione. Invece, quando la Nato tentò di ristabilire un equilibrio strategico installando i cosiddetti «euromissili», le piazze d’Europa si riempirono di manifestazioni antinucleari.

François Mitterrand, grande leader socialista europeo, commentò con ironia:

«I missili sono a Est, i pacifisti a Ovest.»

Una simile asimmetria si è ripetuta durante il conflitto in Ucraina. Ogni volta che da Mosca sono emerse minacce di impiego di armi nucleari, in Occidente non si sono registrate grandi manifestazioni di protesta né assedi alle ambasciate russe; al contrario, si sono levate numerose richieste di abbandonare l’Ucraina al proprio destino, per evitare il rischio di una catastrofe nucleare. La storia, dunque, sembra ripetersi: la prima volta nella tragedia, la seconda in forma di farsa, come osservava un noto pensatore del passato, Karl Marx.

Oggi, con Donald Trump alla Casa Bianca, l’antiamericanismo appare vivere una sorta di «superiorità morale» che ne amplifica la popolarità in diverse fasce dell’opinione pubblica.