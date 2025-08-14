È venuto a mancare oggi all’ospedale di Belluno l’imprenditore vicentino Stefano Dolcetta, noto per il suo lungo impegno alla guida della Fiamm di Montecchio Maggiore e per il ruolo di vicepresidente nazionale di Confindustria che ha ricoperto in passato. Aveva 76 anni.

Dolcetta era rimasto coinvolto sei giorni fa in un incidente a Cortina: cadendo mentre scendeva i gradini di un golf club, aveva riportato un grave trauma cranico dopo un violento impatto con il terreno. Ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Belluno, è deceduto questa mattina.

La sua figura era principalmente legata all’attività nell’azienda di famiglia, la Fiamm, che si distingue nella produzione di batterie e avvisatori acustici, un gruppo che oggi conta circa mille dipendenti. Nel corso della sua carriera, Dolcetta ha ricoperto ruoli di rilievo nell’ambito confindustriale, tra cui vicepresidente di Confindustria a livello nazionale con delega alle relazioni industriali, presidente della sezione Meccanica di Confindustria Vicenza e vicepresidente nazionale di Federmeccanica.

Nel 2016 ha assunto per un periodo la presidenza della Banca Popolare di Vicenza, in un momento delicato per l’istituto, subentrando dopo l’uscita di scena di Gianni Zonin.