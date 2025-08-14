Entro settembre sarà attiva, sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture, un’applicazione dedicata agli enti locali. Questi avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati relativi agli autovelox presenti nei loro territori. Sarà necessario indicare, per ogni dispositivo, la conformità, la marca e il modello. Lo ha comunicato lo stesso ministero.

Per il dicastero guidato da Matteo Salvini, questa rappresenta una significativa operazione di trasparenza, soprattutto considerando la totale assenza di mappature precise sugli autovelox. L’obiettivo del vicepremier e ministro è di garantire l’efficacia esclusiva dei dispositivi che contribuiscono davvero a migliorare la sicurezza stradale. Non saranno tollerati apparecchi non conformi o progettati più per generare entrate che per prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

Recentemente si è sottolineato il rischio che, a partire da ottobre, molti autovelox possano essere disattivati se il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non emetterà un decreto attuativo entro il 19 agosto, dando così avvio al censimento delle apparecchiature da parte di Comuni, Province e Regioni. Questi enti avranno due mesi a disposizione per inviare i dati richiesti al ministero stesso, pena la possibile disattivazione dei dispositivi a partire dal 18 ottobre.

La situazione che si potrebbe creare risulta paradossale: infatti, a causa di ritardi normativi e di procedure burocratiche complicate e spesso inefficaci, si rischia un blocco generalizzato dei sistemi di controllo della velocità lungo le strade italiane, compromettendo di fatto la sicurezza stradale.

Il decreto infrastrutture, approvato per accrescere la trasparenza sull’utilizzo degli autovelox, impone che Comuni, Province e Regioni censiscano e comunichino al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti i dispositivi installati nei propri territori. Questi dati saranno poi pubblicati in una sezione dedicata sul portale istituzionale del ministero.

Oltre a localizzazione e caratteristiche tecniche, gli enti dovranno fornire anche informazioni sulla conformità, sul modello e sull’omologazione di ogni apparecchio. Tale comunicazione è considerata, secondo quanto disposto dal decreto, un requisito imprescindibile per il legittimo utilizzo degli autovelox.

In pratica, i Comuni che non effettueranno questa comunicazione non potranno continuare a utilizzare gli autovelox nei propri territori, con possibili ripercussioni sia in termini di sicurezza che di controllo del rispetto dei limiti di velocità.