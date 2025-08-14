Temono l’impatto dei dazi anche i produttori di toro meccanico, una tipica attrazione americana legata alla tradizione del rodeo, ma che rappresenta un’eccellenza del made in Italy. Le ‘bull riding machine’ costituiscono una nicchia italiana prevalentemente orientata all’esportazione, soprattutto verso gli Stati Uniti. Una realtà bresciana situata sul Lago di Garda è riconosciuta come il principale produttore mondiale di queste apparecchiature: “artigianato italiano, prodotti unici, qualità inarrivabile altrove”. Fino ad oggi, le tariffe doganali erano azzerate, ma ora cresce la preoccupazione per l’introduzione dei dazi voluti da Trump.

L’imprenditrice Erika Tessarolo, titolare dell’azienda di famiglia M.Art Technology a Manerba del Garda, spiega: “Se scattano i dazi del 15%, potremo anche essere i migliori al mondo, ma se il cliente non può permettersi il prezzo diventa tutto più complicato”.

Erika Tessarolo è anche portavoce di Confartigianato Costruttori di Attrazioni, associazione che raccoglie le imprese produttrici di giostre, giochi e attrezzature per parchi di divertimento. Descrive un settore del tutto privo di riconoscimenti formali: “Non abbiamo nemmeno un codice Ateco, mai ricevuto fondi, sostegni o aiuti specifici. Molti ignorano completamente la nostra esistenza. Serve un’attenzione che finora è mancata a queste imprese”.

La realtà di Manerba del Garda ha resistito al contraccolpo derivato dalla chiusura del mercato russo, che si era rivelato molto importante per le attrazioni meccaniche. “La Russia preferiva i prodotti italiani, riconosciuti per l’elevata qualità e la sicurezza: siamo infatti gli unici a possedere tutte le certificazioni necessarie.”

Attualmente, l’azienda sta espandendo l’export verso i mercati arabi, anch’essi promettenti ma ancora instabili. Ora però arrivano i dazi sugli Stati Uniti, uno dei principali sbocchi all’estero. “Dove dovremmo andare a vendere?”, si chiede l’imprenditrice. “Il rischio è che il settore si contragga progressivamente, con la chiusura di sempre più aziende”.