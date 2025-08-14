Il possibile acquisto del quotidiano conservatore britannico The Telegraph da parte del fondo statunitense RedBird Capital ha sollevato un’ondata di allarme tra le organizzazioni non governative per la difesa dei diritti umani e della libertà di espressione. Un consorzio di Ong, tra cui Reporter senza frontiere, Article 19 e Index on Censorship, ha inviato una lettera aperta alla ministra della Cultura britannica Lisa Nandy, avvertendola del “rischio di influenza cinese” che l’operazione potrebbe comportare.

La richiesta di bloccare l’acquisizione

Le Ong hanno espresso le loro preoccupazioni in modo diretto e formale, sottolineando i presunti legami tra il fondo d’investimento e la Cina. Nella lettera aperta, le organizzazioni scrivono che “i legami di RedBird Capital con la Cina, in particolare attraverso il suo presidente John Thornton, minacciano il pluralismo dei media, la trasparenza e l’integrità dell’informazione nel Regno Unito”. Per questo motivo, chiedono un intervento immediato: “Vi esortiamo a impedire questa acquisizione e ad avviare un’indagine” sulle possibili ingerenze straniere, coinvolgendo l’autorità garante della concorrenza e quella dei media.

L’accordo da 500 milioni e il silenzio delle parti

L’accordo di principio per l’acquisto di The Telegraph era stato annunciato da RedBird alla fine di maggio, per un valore di 500 milioni di sterline (pari a 595 milioni di euro). Al momento, le richieste delle Ong non hanno ancora ricevuto una risposta pubblica. Contattato dall’Afp, il ministero della Cultura britannico non ha rilasciato commenti, e RedBird Capital non ha ancora risposto alle richieste di chiarimento, mantenendo il silenzio su una vicenda che solleva interrogativi cruciali sulla proprietà dei media e sulla libertà di stampa.