Wizz Air, nella foto il CEO Jozsef Váradi, la compagnia aerea low-cost ungherese, ha annunciato il lancio di tre nuove rotte internazionali con partenza da Roma Fiumicino. Questo annuncio rafforza la posizione dell’aeroporto della Capitale come base strategica per la compagnia. A partire dai prossimi mesi, i passeggeri potranno viaggiare verso nuove destinazioni in Romania, Scozia e Francia.
Dettagli dei nuovi collegamenti
Le tre nuove rotte, che si aggiungono alle 60 già esistenti operate da Wizz Air da Roma Fiumicino, sono:
- Brasov (Romania): Tre voli settimanali, in partenza il martedì, il giovedì e il sabato. Il servizio inizierà il 27 gennaio 2026.
- Glasgow (Scozia): Anche in questo caso i voli saranno tre a settimana, previsti per il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il primo volo è fissato per il 27 ottobre.
- Bordeaux (Francia): I voli, che inizieranno il 28 ottobre, saranno tre ogni settimana, con partenze il martedì, il giovedì e il sabato.
Un investimento costante sull’Italia
L’Italia si conferma come il principale mercato per numero di passeggeri trasportati nel network di Wizz Air. L’aeroporto di Roma Fiumicino, in particolare, rappresenta la base più grande della compagnia nel Paese, con una flotta di 14 aeromobili Airbus A321neo e oltre 600 posti di lavoro creati direttamente. Con quasi 230 rotte totali e più di 13 milioni di posti offerti, Wizz Air continua a dimostrare il suo forte impegno nel mercato italiano.