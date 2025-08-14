I primi risultati del nuovo anno fiscale di Lenovo Group Limited mostrano un quadro estremamente positivo. L’azienda ha annunciato una significativa crescita dei suoi ricavi e profitti per il primo trimestre dell’anno fiscale 2025/26, superando le aspettative. Il successo è attribuibile a una combinazione di fattori strategici, tra cui la decisa virata verso l’intelligenza artificiale ibrida, un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo e l’efficienza operativa.

Il fatturato totale del gruppo ha registrato un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 18,8 miliardi di dollari. Ancora più impressionante è la crescita dell’utile netto, che è balzato del 108% su base annua, arrivando a 505 milioni di dollari. Una performance notevole che testimonia la resilienza e la competitività dell’azienda in un contesto economico globale complesso.

Le tre mosse vincenti di Lenovo

Alla base di questi risultati eccezionali ci sono tre pilastri strategici. Il primo è l’adozione di una visione ibrida dell’AI, che ha permesso a Lenovo di cogliere le opportunità emergenti in questo settore. Il secondo è l’impegno costante nell’innovazione, con una spesa per la ricerca e sviluppo aumentata di oltre il 10% rispetto all’anno scorso. Questo investimento mira a sostenere l’obiettivo a lungo termine dell’azienda di sviluppare “gemelli digitali” basati sull’AI per uso personale e aziendale. Infine, il terzo fattore chiave è l’eccellenza operativa, che include un modello di produzione ODM+ unico, una solida presenza globale e un approccio “global/local” che bilancia l’approvvigionamento e le risorse globali con la distribuzione locale.

Yuanqing Yang, presidente e CEO di Lenovo, ha commentato i risultati con fiducia: “Sfruttando la resilienza e la flessibilità della nostra catena di approvvigionamento e la nostra eccellenza operativa, abbiamo superato le sfide derivanti dalle fluttuazioni tariffarie e dal clima geopolitico, ottenendo una crescita significativa sia nei ricavi che nei profitti. Questi risultati record del primo trimestre sottolineano la nostra capacità di mantenere la competitività e di espandere costantemente il nostro business. Guardando al futuro, continueremo a eseguire con coerenza la nostra strategia di AI ibrida verso la visione ‘Smarter AI for all’, a guidare senza sosta l’innovazione nei prodotti e nelle soluzioni di AI personali e aziendali, e a rafforzare continuamente la nostra competitività operativa in modo da poter ottenere una crescita sostenibile e un miglioramento della redditività”.

Le performance dei singoli settori

Tutti i principali settori di attività di Lenovo hanno contribuito a questo successo. La Intelligent Devices Group (IDG) ha visto il suo fatturato crescere di quasi il 18%, spinto in particolare dal business dei PC e dei dispositivi smart, che ha registrato un aumento del 19%. Questo settore ha raggiunto un record di quota di mercato dei PC del 24,6% e ha consolidato la sua leadership nel segmento dei Windows AI PC, con una quota del 31%. Anche il settore smartphone ha registrato un’ottima performance, con una crescita del 14% e un aumento della quota di mercato al di fuori della Cina. Motorola, in particolare, ha conquistato la leadership nel mercato dei pieghevoli.

La Infrastructure Solutions Group (ISG) ha segnato un incremento del 36% del fatturato, raggiungendo i 4,3 miliardi di dollari. Un risultato guidato dagli investimenti nelle infrastrutture AI e nelle soluzioni di raffreddamento a liquido. Infine, la Solutions and Services Group (SSG) ha continuato il suo percorso di crescita, registrando un aumento del 20% del fatturato e un margine operativo che ha superato il 22%, consolidandosi come il principale motore di profitto del gruppo.

Sostenibilità e successi aziendali

Oltre ai risultati finanziari, Lenovo ha ottenuto importanti riconoscimenti anche sul fronte aziendale e di sostenibilità. L’azienda ha pubblicato il suo rapporto ESG per l’anno fiscale 2024/25, confermando l’impegno a raggiungere l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050.

Nel luglio 2025, Lenovo ha scalato 52 posizioni nella lista Fortune Global 500, posizionandosi al 13° posto nel settore tecnologico, il miglior risultato mai ottenuto. La sua eccellenza nella gestione della catena di approvvigionamento è stata riconosciuta da Gartner, che l’ha inserita all’ottavo posto nella lista “Top 25 Global Supply Chain” del 2025.