Un problema nazionale che si riflette direttamente nelle aule scolastiche: la denatalità in Italia sta avendo conseguenze dirette e preoccupanti sul mondo della scuola. Secondo Stefano Cavallini, segretario generale dell’Anief, il Ministero dell’Istruzione prevede una diminuzione di 130-135 mila alunni entro il 2035. Questa riduzione rischia di avere un impatto negativo sui posti di lavoro degli insegnanti.

Un dibattito sulle cifre: il rapporto alunni-docenti

L’Anief propone una soluzione per tutelare i posti di lavoro: ridurre il rapporto alunni-docenti per classe. Tuttavia, questa richiesta si scontra con la posizione del Ministero, che considera il rapporto attuale tra i più alti d’Europa.

Cavallini fa notare che questo calcolo non tiene conto di due peculiarità del sistema scolastico italiano:

La presenza dei docenti di sostegno , che sono fondamentali per l’integrazione degli alunni con disabilità.

, che sono fondamentali per l’integrazione degli alunni con disabilità. I docenti di religione cattolica, che non sono contemplati in molti altri Paesi europei.

Se queste figure venissero escluse dal conteggio, il rapporto risulterebbe molto meno favorevole, giustificando la necessità di classi meno numerose.

Le proposte di Anief: un welfare per le famiglie e classi più piccole

Di fronte a questa sfida, l’Anief chiede al governo di agire su due fronti. Innanzitutto, è fondamentale potenziare il welfare per sostenere le famiglie e incentivare le nascite, affrontando così il problema della denatalità alla radice. In secondo luogo, il sindacato chiede una revisione del rapporto alunni-classe, riducendolo per garantire una didattica di qualità e, al tempo stesso, salvaguardare l’occupazione dei docenti.