La fintech svedese Klarna, nella foto il CEO Sebastian Siemiatkowski , ha diffuso i risultati del secondo trimestre 2025, evidenziando una crescita robusta dei ricavi ma anche un ampliamento della perdita netta. Nonostante la decisione di sospendere i piani per una quotazione a Wall Street ad aprile, l’azienda continua a mostrare solidità in termini operativi e di espansione, in particolare nel mercato statunitense.

Ricavi in crescita e consolidamento del mercato

Nel secondo trimestre del 2025, i ricavi di Klarna sono saliti a 823 milioni di dollari, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente su base omogenea. I dati operativi confermano la forza dell’azienda: 111 milioni di clienti attivi, 790.000 partner commerciali e un fatturato per dipendente triplicato rispetto a due anni fa, raggiungendo 1 milione di dollari. Questo risultato dimostra una chiara efficienza e una scalabilità del modello di business. L’utile operativo rettificato si è attestato a 29 milioni di dollari, in leggero aumento rispetto all’anno scorso. In particolare, il mercato statunitense ha registrato una performance eccellente, con un incremento dei ricavi del 38% su base annua.

Perdita in aumento e la filosofia del CEO

Nonostante i risultati positivi sul fronte dei ricavi, la perdita netta di Klarna si è allargata a 53 milioni di dollari, contro i 18 milioni di un anno fa, in parte a causa del peso maggiore delle imposte. La solidità finanziaria dell’azienda è comunque dimostrata dal tasso di insolvenza globale sui prestiti BNPL (Buy Now, Pay Later), sceso allo 0,89%, in miglioramento rispetto all’1,03% del secondo trimestre 2024. Questo dato sottolinea un utilizzo responsabile del credito da parte dei clienti.Sebastian Siemiatkowski, CEO e co-fondatore di Klarna, ha commentato i risultati con fiducia: “La Klarna Card sta diventando un metodo di pagamento preferito nei nostri mercati europei più maturi e ora stiamo lanciando una versione migliorata negli Stati Uniti. Le integrazioni strategiche con i principali PSP e le nostre partnership con alcuni dei più grandi commercianti al mondo stanno espandendo la portata di Klarna e accelerando la nostra crescita. Allo stesso tempo, la nostra crescente base di clienti rimane solida, con un numero di clienti che pagano puntualmente più che mai.”