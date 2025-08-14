Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a.d. Carlo Messina) si prepara a scendere in campo al fianco dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vent’anni dopo l’esperienza di Torino 2006. Con la firma dell’accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, la banca assume il prestigioso ruolo di Premium Partner, la più alta qualifica tra gli sponsor nazionali. Un sostegno che non si limiterà a una semplice presenza, ma si articolerà in un programma ricco di iniziative che culmineranno con gli appuntamenti sportivi del febbraio e marzo 2026 e si estenderanno per tutto l’anno.

Un supporto a tutto tondo per l’evento

La partnership si svilupperà su più fronti, dimostrando l’impegno concreto del gruppo bancario nel supportare l’organizzazione e l’atmosfera dei Giochi. In particolare, Intesa Sanpaolo sarà uno dei partner del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, un’iniziativa che mira a coinvolgere il grande pubblico attraverso la partecipazione di testimonial, clienti e dipendenti. Un’altra importante direttrice riguarderà il programma dell’Olimpiade Culturale, con l’allestimento di mostre tematiche dedicate presso le Gallerie d’Italia, in particolare nelle sedi di Milano e Vicenza.

Non mancherà il coinvolgimento diretto del personale della banca, che parteciperà come volontario olimpico per assistere allo svolgimento delle gare. Per creare un legame ancora più forte con l’evento, le sedi, le filiali e i canali web proprietari della banca saranno personalizzati con allestimenti a tema olimpico. Infine, l’accordo rafforza la collaborazione già esistente con Visa, nel ruolo di Preferred Issuing Bank Partner in Italia.

I valori dello sport e la cultura d’impresa

Secondo quanto specificato dalla nota ufficiale, il Gruppo Intesa Sanpaolo “sostiene lo sport in tutte le sue forme come veicolo di crescita individuale e coesione sociale, riconoscendo nei valori che lo animano – la lealtà, il rispetto delle regole, la disciplina, il merito – i principi affini alla propria cultura d’impresa”. Questa dichiarazione sottolinea come la scelta di sostenere Milano-Cortina 2026 non sia solo una mossa commerciale, ma un’espressione della filosofia aziendale, già testimoniata dalla precedente partnership con i Giochi di Torino 2006, proprio vent’anni prima.