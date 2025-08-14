Massimiliano Santini, amico e strettissimo collaboratore dell’ex sindaco di Pesaro, ha dichiarato ai pubblici ministeri: «Lui era consapevole di quanto accadeva». Nel contesto dell’inchiesta denominata «Affidopoli», emergono nuove rivelazioni che coinvolgono direttamente l’ex primo cittadino.

Nel corso di un lungo interrogatorio durato 11 ore, Santini ha fornito elementi tali da porlo come principale accusatore dell’ex sindaco, consegnando inoltre la propria scheda SIM alle autorità di Pesaro, segno di una collaborazione piena con gli inquirenti.

Riguardo al rapporto con Santini, l’ex sindaco Matteo Ricci ha raccontato:

«Abbiamo lavorato insieme per molti anni, è stato un mio amico. Non mi sorprendo delle sue dichiarazioni di fronte ai magistrati. Lui avrebbe dovuto presentarsi ad un’interrogazione prima di me, ma non è accaduto. Io sono stato il primo a raccontare tutto quanto alle autorità, aiutando con le mie informazioni. Io e il mio team legale siamo tranquilli: in quindici anni di amministrazione non è mai successo nulla di irregolare. Ed è curioso che proprio adesso emergano simili questioni».

Ricci ha poi aggiunto una critica esplicita all’attuale situazione politica:

«Da quando Bocchino segue la campagna elettorale di Acquaroli, poiché da solo non sarebbe in grado di gestirla, la competizione si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia sporco. Continui interventi esterni influenzano negativamente l’opinione pubblica».

Il nodo riguardante la notizia di un avviso di garanzia per Ricci, ricevuto quasi un mese e mezzo prima della sua diffusione, ha portato a un’interrogazione sul ruolo di Bocchino. Sul punto, il presidente Acquaroli ha risposto:

«Questa domanda va rivolta a Bocchino. Ciò che mi ha consigliato è semplicemente di andare avanti così».

Parlando poi dell’attuale governatore delle Marche, Acquaroli ha dichiarato:

«Non intendo discutere di questa vicenda. Non è una questione legata alla campagna elettorale, per noi non ha importanza né interesse. La nostra priorità è illustrare ai cittadini marchigiani i risultati conseguiti, che sono molti».