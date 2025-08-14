Secondo un rapporto pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico (Inegi), nel 2024 circa 38.490.000 persone in Messico vivevano in condizioni di povertà, corrispondenti al 29,6% della popolazione totale.

Questa cifra segna una contrazione del 17,7% rispetto ai dati del 2022, quando le persone con deficit significativi nella qualità della vita erano 46,8 milioni.

Il rapporto evidenzia anche un calo della povertà estrema: da 9,1 milioni di persone nel 2022, il numero è sceso a 7 milioni nel 2024.

La misurazione della povertà è il risultato di un processo complesso che integra più indicatori per valutare le condizioni socioeconomiche della popolazione. L’obiettivo è fornire dati utili per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche volte allo sviluppo sociale.

Per ottenere queste informazioni, l’Inegi si avvale dell’Indagine nazionale sui redditi e le spese delle famiglie, che considera vari aspetti come il reddito, le privazioni sociali e l’accesso ai servizi fondamentali.