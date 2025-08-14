Continuano le difficoltà affrontate dal governo di Javier Milei nel rinnovare integralmente l’intero ammontare dei titoli di Stato in scadenza.

Durante una seduta cruciale, in cui era previsto il roll-over di titoli per un valore complessivo di 15 mila miliardi di pesos (circa 9,75 miliardi di euro al cambio corrente), il Tesoro argentino è riuscito a rinnovare scadenze solamente per 9,1 mila miliardi di pesos, equivalenti a circa 5,9 miliardi di euro. Questo risultato è stato raggiunto nonostante l’offerta di rendimenti eccezionalmente elevati, che arrivano fino al 69% annuo, più del doppio del tasso d’inflazione attuale.

Questa situazione obbliga il Tesoro a immettere sul mercato liquidità per circa 6.000 miliardi di pesos (equivalenti a 3,9 miliardi di euro), corrispondente al 15% dell’intera moneta circolante nell’economia argentina. Ciò comporta un rischio concreto di nuova pressione svalutativa, riproponendo dinamiche simili a quelle osservate in una situazione analoga all’inizio di agosto.