Apple, il colosso tecnologico statunitense, ha annunciato che reintrodurrà la funzionalità di misurazione dell’ossigeno nel sangue per alcuni modelli di Apple Watch negli Stati Uniti. La decisione, resa possibile da una recente approvazione della dogana americana, arriva a seguito di una lunga battaglia legale con l’azienda californiana Masimo, che aveva accusato Apple di aver violato la sua proprietà intellettuale.

Una soluzione software a una disputa legale

Per superare l’ostacolo dell’importazione, Apple ha optato per una soluzione puramente software. Attraverso un aggiornamento del sistema, i sensori degli Apple Watch continueranno a raccogliere i dati, ma il calcolo e la visualizzazione del livello di ossigeno nel sangue verranno ora eseguiti sull’iPhone associato. I risultati saranno poi consultabili nell’app Salute, in una mossa che permette ad Apple di aggirare il blocco imposto e di riattivare una delle funzionalità più importanti dei suoi dispositivi.

La lunga contesa con Masimo

La mossa di Apple segna un nuovo capitolo nella complessa controversia legale con Masimo. Quest’ultima era riuscita a bloccare l’importazione di alcuni modelli di Apple Watch, accusando il gigante di averla derubata di segreti commerciali e di aver assunto i suoi dipendenti chiave. La decisione della dogana statunitense di approvare la nuova configurazione software suggerisce che Apple ha trovato un percorso legittimo per continuare a offrire la funzione “Blood Oxygen” senza incorrere in ulteriori problemi legali.