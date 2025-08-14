L’Italia sta accelerando sul fronte delle immatricolazioni di auto elettriche, registrando un aumento di quasi il 29% nei primi sette mesi del 2025 rispetto all’anno precedente e raggiungendo una quota di mercato del 5,2%. Tuttavia, nonostante questi progressi, il nostro Paese rimane molto distante dagli ambiziosi traguardi fissati dall’Unione Europea, in particolare quello di avere 4,3 milioni di veicoli elettrici circolanti entro il 2030, come previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Un aiuto insufficiente per una sfida imponente

Secondo i calcoli di Antonio Sileo, direttore del programma di ricerca “Sustainable Mobility” presso la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), anche superando le 90.000 immatricolazioni entro la fine del 2025, il parco auto elettrico italiano conterebbe meno di 370.000 veicoli. Un numero che evidenzia la grandezza del divario.

Gli ultimi incentivi, annunciati dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e che prevedono uno stanziamento di 597 milioni di euro, sono stati accolti con aspettative. Secondo le stime della FEEM, il loro impatto si tradurrà nell’acquisto di 39.000 nuovi veicoli (non solo automobili) entro giugno 2026. Questo dato, seppur significativo, è ancora troppo esiguo se paragonato ai 390.000 veicoli che, per usare le parole di Sileo, “non ne basterebbero” per raggiungere l’ormai imminente obiettivo del PNIEC.

Analisi e prospettive future

La ricerca della Fondazione Eni Enrico Mattei, contenuta nel working paper “What Hinders Electric Vehicle Diffusion? Insights from a Neural Network Approach”, utilizza un approccio innovativo basato su reti neurali per identificare i principali ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici in Italia. Lo studio sottolinea l’importanza di superare le sole politiche di incentivazione, suggerendo la necessità di un approccio integrato.

Antonio Sileo commenta la situazione con pragmatismo: “L’impatto dei nuovi incentivi, a fronte di uno stanziamento di 597 milioni di euro, è stimato in 39 mila autoveicoli, non solo automobili dunque, che dovrebbero essere acquistati entro giugno 2026, ma per l’ormai vicino obiettivo PNIEC non ne basterebbero 390 mila. Nei prossimi anni il numero di vetture elettriche, anche in Italia, anche senza incentivi, crescerà significativamente, ma è inutile attendersi miracoli. Proprio per questo c’è da attendersi che la discussione sui regolamenti UE in capo ai costruttori automobilistici, che entrerà nel vivo nei prossimi mesi, sarà caratterizzata da maggior realismo”. Le sue parole suggeriscono una discussione più realistica e meno ambiziosa a livello europeo, che tenga conto delle reali difficoltà del settore.