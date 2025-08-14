Secondo un recente rapporto pubblicato da The Business Research Company (TBRC), il mercato globale del deposito di whisky è destinato a una crescita sostanziale. Le previsioni indicano che il settore, il cui valore era di 7,79 miliardi di dollari nel 2024, raggiungerà gli 11,82 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’8,8%. Questa espansione è sostenuta da una serie di fattori, che vanno dall’evoluzione dei gusti dei consumatori alle innovazioni tecnologiche.

I fattori di crescita di un settore in espansione

La crescita del mercato è strettamente legata all’aumento del consumo di bevande alcoliche a livello globale. Il whisky, in particolare, sta guadagnando popolarità in diverse occasioni sociali, spingendo le distillerie a espandere le proprie attività e, di conseguenza, la necessità di strutture di stoccaggio specializzate. Un altro fattore chiave per la crescita futura è l’avvento dell’e-commerce e delle vendite dirette al consumatore, che richiedono una gestione logistica sempre più efficiente. Parallelamente, si osserva una costante ricerca di innovazione nei materiali delle botti e nel posizionamento strategico dei magazzini per ottimizzare i processi di invecchiamento e conservazione.

Le innovazioni tecnologiche trainano il futuro

Il rapporto di TBRC sottolinea come le innovazioni tecnologiche stiano diventando una tendenza dominante nel settore. Le aziende stanno implementando soluzioni come i magazzini intelligenti, pratiche di stoccaggio a risparmio energetico e sistemi avanzati per il controllo di temperatura e umidità. L’obiettivo è migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza dei processi. A tal proposito, un esempio citato nel rapporto è quello di Devil’s Cask LLC, che ha introdotto una tecnologia di rivestimento, l’Aegis Coating, per le botti di whisky, brevettata per ridurre la perdita del distillato dovuta all’evaporazione (la cosiddetta “quota degli angeli”) senza alterarne il profilo aromatico.