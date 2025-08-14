L’investitura a presidente del Consiglio delle autonomie per Michele Cereghini è stata approvata con una larga maggioranza: 25 voti favorevoli e 5 schede bianche. Tuttavia, la seduta di insediamento tenutasi il 13 agosto pomeriggio non è stata semplice. Prima di raggiungere un consenso sulla nuova governance — che comprende la nomina del vicepresidente, la composizione della giunta e la costituzione del consiglio di amministrazione del Consorzio dei Comuni — Cereghini ha dovuto affrontare quasi due ore e mezza di dibattito accesso e, a tratti, molto teso. La discussione si è svolta a porte chiuse, senza la presenza di giornalisti e pubblico; nella sala del consiglio erano presenti solo i sindaci, con la sindaca di Rovereto, Giulia Robol, collegata da remoto. Secondo le parole dello stesso presidente, si è trattato di un confronto “vivo e schietto” basato soprattutto sulla proposta di giunta avanzata dallo stesso Cereghini, sindaco di Pinzolo, e sul ruolo di vicepresidente, tematica già oggetto di accesi dibattiti nei giorni precedenti.

Il confronto sulla giunta allargata

Questi temi sono stati i principali protagonisti anche durante la riunione di ieri. Prima della votazione per la presidenza, Daniele Depaoli, sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, ha sollecitato Cereghini a comunicare fin da subito i nomi della sua squadra. “Sarebbe opportuno divulgarli antecedentemente al voto,” ha affermato Depaoli, posizione condivisa anche dal procurador de Fascia, Edoardo Felicetti. A questa richiesta, Cereghini ha replicato con una certa fermezza, ammonendo di non voler condizionare il voto sulla fiducia alla partecipazione in giunta: “Non vorrei che qualcuno conceda la fiducia soltanto in cambio di un posto in giunta.”

Il dialogo si è incentrato soprattutto sulle proposte di rinnovamento della governance avanzate da Cereghini nel suo documento programmatico. All’apertura della seduta, il presidente ha annunciato l’intenzione di aumentare i componenti della giunta da 13 a 16, specificando l’aggiunta di tre nuovi rappresentanti: uno in più per il Trentino orientale, uno per quello occidentale e un ulteriore rappresentante per le città. Questa visione includerebbe anche il Consorzio dei Comuni, per il quale si ipotizza una diminuzione del numero dei membri.

Il numero dei membri del board è stato ridotto da 5 a 3. Una decisione presa con l’intento di garantire sobrietà ed equilibrio, sia fra città e piccoli comuni, sia in termini di rappresentanza di genere, ha spiegato Cereghini.

Durante un confronto svolto a porte chiuse, Luca Fattor, sindaco di Romeno, ha dichiarato:

“Serve una sospensione.”

È seguito un dibattito riservato fra i sindaci, caratterizzato da momenti di tensione e incentrato soprattutto sulla vicepresidenza, con in sottofondo i delicati equilibri politici. Tuttavia, alla fine l’esito è stato quello auspicato dal presidente. Paolazzi è stato eletto vicepresidente con 26 voti favorevoli, un voto contrario (proprio di Fattor) e cinque astensioni, provenienti da Depaoli, Ivano Frachetti di Avio, Giacomo Redolfi di Mezzana e Willi Zanotelli di Livo.

Cereghini ha motivato così la scelta:

“Paolazzi rappresenterà la voce delle città, mentre io quella dei piccoli Comuni. Insieme potremo svolgere un ruolo da ponte e da cerniera tra realtà diverse.”

I componenti della giunta

Per quanto riguarda la giunta, il via libera è stato concesso all’unanimità. Attualmente è composta da 13 membri, ma sarà ampliata a 16 già dal prossimo lunedì. Oltre a Cereghini e Paolazzi, ne fanno parte Giulia Robol, Arianna Fiorio, Franco Ianeselli, Marco Morelli, Alberto Scerbo, Lorenzo Moltrer, Mariavittoria Mottes, Giacomo Redolfi, Ivano Fracchetti, Oscar Nervo e Daniele Depaoli. I tre nuovi ingressi saranno Alessio Zanoni, Gianni Morandi e Alessandro Santuari.

Cereghini ha assicurato:

“Da settembre potremo entrare pienamente nel vivo del lavoro.”

Per quanto concerne il Consorzio dei Comuni, sono stati indicati tre membri: lo stesso presidente del Cal, il sindaco di Trento Franco Ianeselli e la sindaca di Fai della Paganella Mariavittoria Mottes, che sarà vicepresidente, così da assicurare un equilibrio e una rappresentatività adeguata.

Le parole di Cereghini: emozioni e obiettivi

Cereghini si è rivolto ai sindaci dichiarando di sentirsi insieme emozionato, soddisfatto, preoccupato e motivato.

Ha innanzitutto voluto ringraziare il suo predecessore Paride Gianmoena:

“Riesco a immaginare quanto sia stato emotivamente difficile questo ultimo periodo, Paride, e lo so perché è stato altrettanto impegnativo anche per me.”

Successivamente ha delineato la sua linea d’azione, che si pone tra la necessità di continuità percepita e la domanda di cambiamento. Il presidente ha individuato cinque pilastri fondamentali per il suo mandato alla guida del Cal:

Il primo riguarda l’unità tra il Consiglio delle autonomie e il Consorzio dei Comuni, che non deve essere considerata un mero aspetto organizzativo. Come ha spiegato:

“Per dimensioni e rilevanza, rappresentiamo già il tassello minore nella catena istituzionale. Se ci dividessimo, rischieremmo di perdere importanza.”

Il secondo punto è il legame con i territori: ogni misura, norma o proposta legislativa deve essere valutata partendo dall’esperienza concreta e dalla voce diretta delle comunità locali.

Il terzo pilastro è costituito dalla presenza sul territorio. Cereghini intende infatti incontrare personalmente ogni singolo sindaco e organizzare le riunioni del Cal direttamente nei vari territori per favorire il dialogo e l’ascolto.

Un quarto elemento chiave è l’indipendenza dalla politica partitica, per garantire un’azione equilibrata e centrata sugli interessi delle autonomie.

Infine, l’ultimo pilastro riguarda l’equilibrio nella governance, che deve favorire la coesione e la rappresentatività di tutte le componenti.

Cereghini ha inoltre espresso l’intenzione di avviare rapidamente un dialogo costruttivo con la giunta provinciale.

L’agenda è già definita, con l’obiettivo di formulare proposte programmatiche concrete a favore dei Comuni, che hanno necessità di interventi strutturali.

I temi prioritari che verranno affrontati sono le risorse finanziarie, la valorizzazione dei custodi forestali e il potenziamento della polizia locale.