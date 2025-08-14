Il colosso danese della birra, Carlsberg, nella foto il CEO Jacob Aarup-Andersen, ha presentato i risultati del primo semestre 2025, mettendo in luce un quadro contrastante tra utile netto e aspettative di crescita. Mentre l’utile netto si è contratto, l’azienda guarda con ottimismo al resto dell’anno, rivedendo al rialzo le previsioni di crescita per l’utile operativo.

Utili semestrali in calo, ma con sfumature positive

L’utile netto del primo semestre ha segnato un calo del 4,7%, attestandosi a 3,56 miliardi di corone danesi. Tuttavia, l’analisi dei dati rivela una dinamica più complessa: l’utile netto rettificato ha mostrato una crescita positiva, salendo del 3,9% e raggiungendo i 4,023 miliardi di corone. Questo dato indica che il risultato, al netto di elementi straordinari, è in realtà in espansione, suggerendo una buona tenuta delle attività operative dell’azienda.

Nuove prospettive per la crescita futura

Nonostante la flessione dell’utile netto, il gruppo ha comunicato un aggiornamento significativo delle sue stime per l’intero anno. L’azienda prevede ora che l’utile operativo organico (EBIT) del 2025 crescerà in una fascia compresa tra il 3% e il 5%, una previsione più ottimistica rispetto alla precedente stima, che si attestava tra l’1% e il 5%. Questo aggiustamento indica fiducia nelle performance future e un potenziale di ripresa per la seconda metà dell’anno.