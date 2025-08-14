Marina Silva, ministra dell’Ambiente brasiliana, ha confermato con fermezza che la Cop30 si svolgerà sicuramente nella regione dell’Amazzonia. Ha inoltre assicurato che i Paesi meno sviluppati avranno la possibilità di prendere parte ai lavori a Belém a tariffe accessibili, rispondendo alle preoccupazioni sollevate dalle recenti aumenti dei costi degli alloggi.

Parlando durante il programma “Bom dia, ministra” trasmesso dalla televisione pubblica TV Brasil, Silva ha dichiarato:

“È stato garantito che tutte le delegazioni provenienti da Paesi vulnerabili avranno tariffe accessibili per partecipare alla Cop30.”

La ministra ha spiegato che il governo sta ancora lavorando per assicurare “che anche la società civile possa partecipare con condizioni adeguate”. Ha sottolineato l’impegno nel mantenere un grande sforzo affinché i prezzi siano “compatibili ed equi”.

Di recente, il governatore dello stato del Pará, Helder Barbalho, ha illustrato i dettagli riguardo agli alloggi destinati alle delegazioni dei 196 Paesi coinvolti nella conferenza.

Secondo quanto comunicato, circa 2.320 posti letto saranno distribuiti a prezzi agevolati durante l’evento. Le nazioni con un minore potere d’acquisto avranno diritto a 15 posti letto ciascuna, per un totale di 1.080 posti, con un costo compreso tra i 100 e i 200 dollari al giorno (pari a 540-1.080 real).

Le delegazioni dei Paesi con maggiori risorse economiche potranno invece usufruire di 10 posti letto ciascuna, per un totale di 1.240, con un prezzo massimo di 600 dollari al giorno (circa 3.200 real).

Questo schema tariffario mira a garantire una partecipazione inclusiva e sostenibile alla conferenza, nei diversi livelli economici, ponendo una particolare attenzione alle realtà più fragili del panorama internazionale.