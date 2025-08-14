Un nuovo bonus sociale per la gestione dei rifiuti sarà introdotto nel 2026, destinato a circa quattro milioni di famiglie in condizioni di difficoltà economica. Questo sconto corrisponderà al 25% dell’importo della Tari o della tariffa corrispettiva dovuta e sarà concesso automaticamente a tutti i nuclei familiari con un Isee inferiore a 9.530 euro, esteso fino a 20.000 euro per le famiglie numerose.

Arera ha comunicato, attraverso una recente delibera, le modalità operative per l’erogazione automatica di questo nuovo bonus sociale rifiuti, che si aggiungerà a quelli già presenti relativi a energia elettrica, gas e acqua. L’obiettivo è intensificare il sostegno alle spese per i servizi essenziali delle fasce più svantaggiate della popolazione.

Il bonus, pari al 25% della Tari o della tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, sarà riconosciuto senza necessità di presentare una richiesta esplicita. Potranno beneficiarne tutti i nuclei familiari che abbiano presentato all’INPS una dichiarazione sostitutiva unica e che risultino con un attestazione Isee al di sotto della soglia di 9.530 euro, o entro 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico.

Si stima che con l’entrata in vigore di questa misura, sarà possibile offrire uno sconto sulla tassa rifiuti sostenuta nell’anno precedente a circa quattro milioni di famiglie che rispettano i requisiti Isee. È importante sottolineare che poiché la Tari viene normalmente calcolata annualmente nei primi mesi dell’anno, mentre la certificazione Isee può essere richiesta in qualsiasi momento, i dati per applicare lo sconto saranno acquisiti solo l’anno successivo alla presentazione dell’attestazione Isee.

Di conseguenza, nel 2026 si applicherà automaticamente lo sconto ai nuclei familiari che avranno ottenuto un’attestazione Isee sotto soglia nel corso del 2025.

Il provvedimento di Arera definisce inoltre i flussi informativi necessari per identificare i beneficiari e garantire la corresponsione automatica del bonus, con effetto a partire dai primi mesi del 2026.