Birkenstock, la celebre azienda tedesca di calzature quotata a Wall Street, ha presentato un quadro finanziario estremamente positivo per il terzo trimestre del suo anno fiscale. Con un aumento dell’utile netto del 73%, la società ha ampiamente superato le aspettative, confermando allo stesso tempo la sua “guidance” per l’intero anno. Questo segnale di solidità rassicura il mercato, dimostrando che il marchio è in grado di prosperare nonostante le complessità dello scenario economico globale.

Una crescita a doppia cifra in tutti i mercati

I risultati trimestrali evidenziano una performance eccezionale su tutti i fronti. I ricavi hanno raggiunto 635 milioni di euro, segnando un aumento del 12% (+16% a valuta costante). La crescita è stata capillare, con incrementi a doppia cifra in tutte le aree geografiche: Americhe (+10%), EMEA (+13%) e APAC (+21%). L’EBITDA rettificato è salito del 17%, portando il margine al 34,4%, un miglioramento di 140 punti base. Ma il dato più impressionante è l’utile netto, balzato a 129 milioni di euro rispetto ai 75 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, un’impennata del 73%.

La fiducia del CEO tra dazi e sfide valutarie

Nonostante i numeri entusiasmanti, il management non abbassa la guardia, mantenendo una visione realistica sulle sfide future. Il CEO Oliver Reichert ha confermato le previsioni di crescita dei ricavi per l’anno fiscale 2025 tra il 15 e il 17% e un margine EBITDA rettificato del 31,3-31,8%. “Abbiamo registrato un significativo miglioramento del margine nel trimestre, trainato dagli adeguamenti dei prezzi di vendita al netto dell’inflazione e da un migliore assorbimento”, ha dichiarato Reichert. Ha inoltre aggiunto che la società è “ben posizionata per gestire l’impatto dell’attuale accordo tariffario del 15% tra Stati Uniti e UE attraverso una combinazione di adeguamento dei prezzi, disciplina dei costi e gestione delle scorte, al fine di proteggere la salute e la redditività a lungo termine del marchio”.