Il debito pubblico italiano ha segnato un nuovo, preoccupante record nel mese di giugno, superando per la prima volta la soglia dei 3.070 miliardi di euro. L’aumento, pari a 18 miliardi rispetto al mese precedente, porta il dato complessivo a 3.070,7 miliardi, secondo quanto riportato dall’ultima pubblicazione statistica di Bankitalia.

Le ragioni dietro il balzo da 18 miliardi

L’incremento mensile del debito è dovuto principalmente al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, che ha richiesto 16,4 miliardi di euro. A questo si aggiungono la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (+0,8 miliardi, per un totale di 47 miliardi) e altri fattori tecnici come gli effetti degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso dei titoli, la rivalutazione di quelli indicizzati all’inflazione e le variazioni dei tassi di cambio, che hanno inciso per ulteriori 0,8 miliardi.

Analizzando la distribuzione per sottosettori, si nota che il debito delle amministrazioni centrali è aumentato in modo significativo (+19,7 miliardi), mentre quello delle amministrazioni locali è calato di 1,7 miliardi. Il debito degli enti di previdenza, invece, è rimasto quasi invariato.

Vita media e flussi del debito: i nuovi equilibri

A giugno, la vita media residua del debito è rimasta stabile a 7,9 anni. Bankitalia ha inoltre fornito dati sulla detenzione del debito, rivelando un mutamento degli equilibri: la quota in mano alla Banca d’Italia ha continuato a diminuire, attestandosi al 19,6% (era al 20% a maggio). Parallelamente, i dati di maggio mostrano un aumento della quota detenuta dai non residenti, salita al 33,2%, mentre quella in mano agli altri residenti, ovvero famiglie e imprese non finanziarie, è scesa al 14,1%.

A fronte di questo aumento del debito, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato a giugno sono state pari a 43,8 miliardi, in aumento del 4,2% rispetto al 2024. Nei primi sei mesi dell’anno, le entrate complessive hanno raggiunto i 257,3 miliardi, con una crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.