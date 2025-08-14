Il rischio è che dal 18 ottobre gli autovelox installati sulle strade italiane non possano più essere utilizzati, creando potenziali disagi nella gestione del controllo della velocità stradale. Questa situazione deriva dalle disposizioni contenute nel Decreto Infrastrutture, che impone agli enti territoriali l’obbligo di censire e comunicare le caratteristiche di ogni dispositivo al ministero.

Codacons sottolinea la “paradossale situazione” generata dai ritardi nell’emanazione del decreto attuativo, dalle normative complesse e dagli adempimenti burocratici che complicano l’intero procedimento. L’obiettivo del decreto è garantire una maggiore trasparenza riguardo all’uso degli autovelox, assicurando che solo apparecchi regolarmente censiti e conformi possano essere impiegati.

In particolare, il decreto stabilisce che Comuni, Province e Regioni devono inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non solo la posizione e i dati tecnici di ogni autovelox, ma anche informazioni dettagliate relative alla conformità, al modello e all’omologazione degli apparecchi. Questi dati saranno poi pubblicati in una sezione specifica del portale telematico istituzionale del ministero.

Secondo le indicazioni previste, la comunicazione di questi dati rappresenta una condizione indispensabile perché gli autovelox possano essere utilizzati in modo legittimo. Di conseguenza, gli enti locali che non avranno fornito le informazioni richieste non potranno più utilizzare gli autovelox sul proprio territorio.