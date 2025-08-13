Più turisti stranieri e meno italiani. Una maggiore affluenza in montagna, mentre le località balneari registrano un leggero calo. Più presenze complessive, ma con soggiorni mediamente più brevi. L’estate italiana del 2025 presenta luci e ombre, con dati che da soli non raccontano tutto. Molti sono infatti i fattori in gioco, a partire dall’inflazione che incide sulle scelte di viaggio di molte persone, italiane e non solo. L’ultimo bollettino dell’Istat indica un’inflazione all’1,7%, con il prezzo della spesa quotidiana aumentato del 3,2%, oltre a incrementi nei costi per i mezzi di trasporto: +7,4% per i voli aerei e +0,2% per i treni.

La pandemia ha anche modificato le abitudini: le vacanze si distribuiscono su più momenti dell’anno, abbandonando la tradizione delle ferie concentrate solo nel mese di agosto, che quest’anno registra un calo più marcato rispetto ad altri periodi.

Gli operatori del settore precisano che, «anche se è presto per trarre conclusioni definitive», il 2025 difficilmente sarà ricordato come un anno particolarmente positivo. Tuttavia, tutti puntano a confermare almeno i risultati del 2024. L’anno scorso, infatti, l’Italia aveva registrato un calo di 2,6 milioni di turisti italiani ad agosto (-5,7%), ma nel complesso dei 12 mesi aveva superato i 458 milioni di presenze, segnando un incremento del 2,5% rispetto al 2023. Questo colloca il nostro Paese al secondo posto tra i Paesi dell’Unione Europea per numero di presenze turistiche, davanti anche alla Francia.

Nei primi sei mesi del 2025, le presenze nelle strutture alberghiere italiane hanno raggiunto i 121 milioni, con una crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Secondo Federalberghi, il miglior risultato è stato registrato dai turisti stranieri, con 67,7 milioni di presenze (+2,3%), mentre i turisti italiani si attestano a 53,2 milioni con una diminuzione dello 0,8% rispetto al 2024.

Anche per il mese di agosto i dati sembrano confermare questa tendenza. Il Ministero dell’Interno ha reso note le informazioni provenienti dalla banca dati «Alloggiati web» della Polizia di Stato, che monitora in tempo reale i flussi turistici nelle strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

Nei primi mesi dell’estate, gli arrivi turistici in Italia hanno mostrato un aumento significativo: a giugno si sono registrati 21.680.741 arrivi rispetto ai 19.660.297 del 2024, con un incremento del 10,2%. A luglio, invece, gli arrivi sono stati 23.997.082 contro i 22.951.500 dell’anno precedente, segnando un +4,5%. Nei primi dieci giorni di agosto si sono contati 8.683.988 turisti, con una crescita del 14,1% rispetto ai 7.613.786 dello stesso periodo del 2024.

Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, sottolinea tuttavia l’importanza di una precisazione:

“L’aumento degli arrivi non significa necessariamente un boom delle presenze; se quest’anno arrivano più persone ma soggiornano per un periodo più breve, complessivamente le presenze potrebbero diminuire. In un contesto economico dove si stringono le cinghie e le vacanze si accorciano, questa ipotesi non è da escludere.”

Federalberghi, che rappresenta circa 27.000 strutture ricettive su tutto il territorio nazionale, evidenzia inoltre che, grazie all’introduzione del CIN (Codice Identificativo Nazionale), molte strutture finora non censite sono ora formalmente registrate. Sebbene in Italia vi siano circa 32.000 alberghi, oggi il database del Ministero del Turismo include più di 600.000 alloggi, molti dei quali sconosciuti fino all’anno scorso.

Nel complesso, i turisti italiani risultano meno presenti rispetto agli stranieri, con un calo stimato tra il 10% e il 15%. Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, precisa che la situazione resta in linea con il 2024, raccontando di spiagge e alberghi nella costa veneta occupati al 90% grazie a un aumento della componente straniera. Oltre ad austriaci e tedeschi, sebbene in numero inferiore rispetto al passato, la presenza comprende ungheresi, polacchi e cechi.

Secondo Schiavon, “gli italiani dispongono di un budget più contenuto e scelgono vacanze più brevi, ma il modello turistico sta cambiando”. Dello stesso avviso è Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo, che rappresenta 13.000 imprese tra alberghi, terme, spiagge e agenzie di viaggio.

Antonio Barreca ha dichiarato:

“Non siamo in presenza di una crisi vera e propria, quanto piuttosto di una redistribuzione dei flussi turistici. Gli italiani stanno modificando le loro abitudini di vacanza; la destagionalizzazione del turismo, auspicata da tempo, fa sì che le vacanze si distribuiscano su più mesi. Molti partiranno a settembre e prevediamo un saldo positivo a fine stagione.”

La montagna e le nuove preferenze turistiche

Nel mese di agosto cresce la varietà nell’offerta turistico-ricettiva: la montagna, favorita anche dalle elevate temperature, potrebbe richiamare circa 6,8 milioni di persone, con un aumento del 4,8% rispetto al 2024. Si stimano 74,8 milioni di pernottamenti tra le Alpi e gli Appennini. Le immagini delle lunghe file di visitatori per salire al Monte Seceda in Val Gardena hanno ottenuto una risonanza internazionale.

Le città d’arte dovrebbero registrare 2,6 milioni di prenotazioni, superando quelle delle spiagge, che si attestano a 2,2 milioni. I laghi e le terme, secondo i dati del Ministero del Turismo, mostrano un livello medio di occupazione giornaliera rispettivamente del 42,3% e del 38,2%.

Spiagge e presenze secondo le zone geografiche

In alcune località costiere, come la Riviera romagnola, si registra un’affluenza a volte meno consistente rispetto alle attese, con alcune opinioni che parlano di una stagione compromessa. Tuttavia, altre aree come Forte dei Marmi mostrano un’occupazione elevata. Roberto Santini, gestore del Bagno Piero, assicura:

“Qui è tutto pieno: anche se si nota una riduzione degli italiani, questa è compensata dall’afflusso di turisti americani e del Medio Oriente. Non rilevo alcuna situazione di crisi.”