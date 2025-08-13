I pareri sono perlopiù critici. Dopo la presentazione lunedì del resoconto dei primi cento giorni di amministrazione da parte del sindaco Franco Ianeselli, gli avversari politici sconfitti alle elezioni di maggio, oggi presenti tra i banchi dell’opposizione nel Palazzo Thun, hanno espresso il loro disappunto verso l’elenco di opere e progetti illustrati dal primo cittadino. Tutti promettono di mantenere vivo il dibattito consiliare con un confronto serrato.

Ilaria Goio (FdI) ha commentato con fermezza:

«Ridurre l’identità di Trento al solo aspetto sociale non solo è limitante, ma rischia di compromettere lo sviluppo futuro della città.»

Prosegue Goio:

«Così si tralasciano tutte le altre potenzialità di Trento: una realtà operosa, dinamica e capace di attrarre investimenti. Certo ha un’anima sociale, ma rappresenta anche molto altro.»

Nell’«altro», la consigliera riconosce soprattutto il versante economico e turistico di Trento, elementi di cui, secondo lei, Ianeselli non ha parlato:

«Bene l’hub, la funivia, il rilancio del Bondone, ma è indispensabile attrarre visitatori, avere una strategia turistica chiara e lungimirante.»

Goio aggiunge poi:

«I turisti non scelgono Trento soltanto per la sua anima sociale. Non basta un centro storico bello ma deserto, non basta che i negozi chiudano o che l’accesso alla zona centrale sia complicato.»

Infine la consigliera conclude con un appunto sulle prospettive future:

«Da Ianeselli mi aspettavo una visione più audace. Il sindaco parla di priorità rivolte alla cura dei dettagli, ma cosa è stato fatto negli ultimi cinque anni? Nulla: la città è sporca.»

Giulia Bortolotti esprime un giudizio altrettanto netto, bocciando senza mezzi termini sia il bilancio dei primi cento giorni di governo che il modo con cui il sindaco lo ha presentato.

La consigliera di Onda, Rifondazione e M5s ha espresso un giudizio netto definendolo «il solito tono da propaganda».

Secondo lei, questa amministrazione si limita a operazioni di facciata, accompagnate da un atteggiamento da animatore di comunità, con l’obiettivo di far credere ai cittadini che si stia lavorando efficacemente. Tuttavia, tutto si riduce a superficialità e annunci senza sostanza.

Riguardo alle questioni più rilevanti, Bortolotti è molto critico: «Non siamo affatto soddisfatti». Fa riferimento al bypass, sottolineando la discrepanza tra l’iniziale cronoprogramma e la nuova data ipotizzata, che sposta la realizzazione al 2030.

Sulla mobilità sostenibile, Bortolotti evidenzia come le soluzioni limitate a una sola ciclabile in via Grazioli non siano sufficienti per risolvere i problemi della città.

Da qui la sua critica più ampia: «Se le opere infrastrutturali non progrediscono, si cerca di puntare solo sulla “città sociale”, un concetto vago che a nulla serve, soprattutto considerando che lo stesso sindaco ha ammesso come le relazioni sociali in città stiano peggiorando».

Bortolotti conclude imponendo un auspicio di cambiamento: «Speriamo di vedere un cambio di passo». Inoltre, annuncia un’intensa attività in Consiglio comunale, pronto a interrogare Ianeselli su temi cruciali come l’ambiente, la qualità dell’aria e il consumo di suolo.

Claudio Geat di Generazione Trento è altrettanto critico e sintetizza con durezza il bilancio dei primi cento giorni di mandato: «Ha parlato tanto ma non ha concluso nulla, dimostrando di aver sbagliato tutto».

Geat non risparmia critiche sin dall’inizio: «Le sue linee programmatiche sono un libro dei sogni».

Entrando nel merito degli argomenti trattati da Ianeselli durante la presentazione, osserva che in tema abitativo il sindaco ha annunciato un confronto con Itea sulla disponibilità degli alloggi, che però appare un passaggio scontato considerando la scadenza del contratto a fine anno.

Riguardo al progetto della casa di comunità presso le ex Bellesini, di cui Geat ha conoscenza diretta come ex presidente del Centro storico-Piedicastello, sottolinea che si tratta di un investimento da sei milioni per una struttura con soli 24 posti letto destinati a lavoratori senza abitazione.

Per quanto riguarda l’hub di interscambio, il consigliere evidenzia che da lì partirà una funivia per il Bondone, definendola «una vera follia».

Geat rivolge parole severe anche al progetto del bypass, che è stato il fulcro della sua campagna elettorale, affermando che «il castello di promesse sta crollando».

Se il bypass sarà completato solo entro il 2030, spiega, l’interramento verrà realizzato solo dopo la fine del mandato di Ianeselli, lasciando dunque solo parole senza atti concreti nel presente.

Andrea Demarchi, consigliere di «Prima Trento», si mostra meno severo nel giudizio.

«Cento giorni sono ancora un tempo troppo breve per esprimere un giudizio definitivo sul lavoro del sindaco e della giunta», spiega, precisando che «si sta procedendo in continuità con il passato, dato che né il sindaco né la maggioranza sono cambiati».

Tuttavia Demarchi indica qualche area di miglioramento dopo i primi confronti in Consiglio e commissione: «In alcune situazioni la maggioranza avrebbe potuto adottare un atteggiamento più collaborativo con l’opposizione; mi sarei aspettato una maggiore apertura».

Riguardo al bypass, sottolinea contraddizioni significative: «Si parla molto della necessità di ridurre il traffico, ma non si affronta il problema del trasporto dei materiali di scarto verso il Vanoi attraverso i camion».

Questi commenti delineano un quadro di dissenso diffuso tra le forze di opposizione nei confronti dell’attuale amministrazione, con particolare attenzione alle infrastrutture strategiche, alla mobilità e alle politiche sociali.

La richiesta comune è un cambio di passo più deciso e un impegno concreto su temi ambientali e urbanistici che riflettano le esigenze reali della città e dei cittadini.