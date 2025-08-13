Il bilancio dei cittadini sui primi cento giorni del sindaco rieletto è variegato: c’è chi lo critica apertamente, chi mantiene un atteggiamento più ottimista e chi, invece, si mostra più scettico e amaro, chiedendosi quale potrebbe essere l’alternativa con l’attuale classe politica.

Al mercato di piazza Vittoria, la signora Giuliana, impegnata dietro il suo banco di funghi, confida a bassa voce la sua opinione sul sindaco. «A me, a pelle, non piace», ammette quasi con dispiacere. «Lo vedo distante dai trentini», aggiunge, ricordando un episodio recente in cui il sindaco ha destinato fondi a sostegno della scuola Bellesini. «È giusto aiutare chi ha poco, ma anche noi trentini affrontiamo difficoltà economiche», sottolinea, spiegando che molta gente fatica persino a permettersi i funghi freschi, che oscillano tra i 21 e i 34 euro al chilo.

Un’altra cittadina, Chiara, insegnante appena uscita da una messa feriale in Santa Maria Maggiore, afferma che non avrebbe mai votato per questo sindaco. Secondo lei, la colpa è anche degli avversari che non sono riusciti a proporre un’alternativa valida. Denuncia un peggioramento della città negli ultimi anni, che fatica a garantire sicurezza a causa della presenza di persone con problemi economici e comportamentali. Ammette però che non può dare una bocciatura totale: «Di mio, do un quattro, ma alla fine il voto è appena sufficiente, un sei scarso».

La sicurezza come priorità

La questione della sicurezza è una preoccupazione condivisa anche da Albano Menin, dipendente del Museo degli Alpini a Torre Vanga, che denuncia la presenza di troppe persone che causano danni senza motivo. Similmente, Paolo Comper, proprietario di un tabacchino sotto la Torre Civica e vittima in passato di un furto, ricorda come, sebbene vent’anni fa non ci fosse un concreto controllo del territorio, la città appariva più tranquilla. Oggi, pur senza un controllo efficace, il fenomeno della criminalità è in crescita. I suoi commenti pungenti coinvolgono anche altre categorie, come i ciclisti, riflettendo un senso di frustrazione diffuso.

Margherita, originaria di Cremona, ex studentessa e ora praticante avvocato, racconta di aver votato il sindaco al primo turno. Ricorda la promessa di favorire la convivenza pacifica tra universitari e residenti, ma al termine dei sei mesi la situazione non sembra migliorata, come testimoniato dalla chiusura della Scaletta, simbolo di questo problema irrisolto.