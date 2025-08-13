Il Gruppo Tesmec, nella foto il presidente e a. d. Ambrogio Caccia Dominioni, conferma una robusta traiettoria di sviluppo nel primo semestre del 2025. La recente pubblicazione della relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2025 rivela una crescita significativa dei ricavi e un miglioramento dei risultati operativi, nonostante un contesto economico globale segnato da incertezze e fluttuazioni valutarie sfavorevoli, in particolare per l’euro contro il dollaro statunitense. Il Gruppo, con un totale di oltre 1000 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia, Stati Uniti e Francia, ha dimostrato di sapersi muovere con agilità sui mercati internazionali.

Performance in crescita e focus sull’efficienza

Nel periodo in esame, i ricavi consolidati si sono attestati a 128,6 milioni di euro, segnando un aumento del 9,2% rispetto ai 117,7 milioni di euro del primo semestre 2024. Parallelamente, l’EBITDA ha raggiunto i 21,2 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto ai 19,4 milioni di euro del medesimo periodo precedente. Questi dati riflettono l’impegno del Gruppo nel cogliere le opportunità di mercato, specialmente nei settori dell’energia e del ferroviario, e nel proseguire le azioni di gestione volte al recupero dell’efficienza.

Le diverse anime del Gruppo: dal settore energetico a quello ferroviario

Il successo si distribuisce tra i principali segmenti operativi:

Energia: Questo segmento ha visto i ricavi salire a 43,4 milioni di euro, con un incremento del 12,4%. Particolarmente dinamico è il comparto dello Stringing, che ha registrato un aumento dei ricavi del 20,3%.

Trencher: Il segmento, pur con un EBITDA in calo del 14% a causa di un mix meno favorevole, ha mantenuto i ricavi a 60,2 milioni di euro, in linea con l'anno precedente. Il mercato statunitense si è ripreso, e i mercati africani hanno fornito un contributo positivo, compensando i rallentamenti in Medio Oriente. Si segnala un progetto strategico in Guinea, che testimonia l'applicazione delle soluzioni tecnologiche di Tesmec nel settore minerario.

Il segmento, pur con un EBITDA in calo del 14% a causa di un mix meno favorevole, ha mantenuto i ricavi a 60,2 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Il mercato statunitense si è ripreso, e i mercati africani hanno fornito un contributo positivo, compensando i rallentamenti in Medio Oriente. Si segnala un progetto strategico in Guinea, che testimonia l’applicazione delle soluzioni tecnologiche di Tesmec nel settore minerario. Ferroviario: Il comparto ha registrato la crescita più significativa, con un aumento dei ricavi del 27,6% a 25,0 milioni di euro. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’avanzamento dei contratti acquisiti e a una focalizzazione strategica su progetti a maggior valore aggiunto, come i sistemi di diagnostica. È in corso la fase di test preliminare per l’omologazione del veicolo diagnostico bimodale “TYPE 4”, che consolida la leadership tecnologica del Gruppo. L’EBITDA del segmento è aumentato in modo rilevante, arrivando a 4,2 milioni di euro.

Sviluppi strategici e prospettive per il 2025

La strategia di internazionalizzazione e sviluppo tecnologico del Gruppo Tesmec si è concretizzata in diverse iniziative importanti. A gennaio 2025, è stata completata la riorganizzazione della filiale francese Groupe Marais SAS, con il trasferimento del ramo d’azienda di produzione e vendita di trenchers a Tesmec France SAS. Inoltre, la controllata Tesmec Automation S.r.l. si è aggiudicata un lotto di una gara indetta da Enedis, società del gruppo EDF, per la fornitura di apparecchiature di automazione e telecontrollo per la rete elettrica francese, un contratto di oltre 40 milioni di euro della durata di 8 anni.

Le prospettive per il resto del 2025 rimangono ottimistiche. La società prevede un’ulteriore crescita guidata dalle opportunità legate alla transizione energetica, dall’ampio portafoglio ordini e dalle favorevoli previsioni di mercato. “Management remains committed to prioritising profitability and cash generation over volume, while continuing to pursue strategic initiatives to strengthen the industrial base and increase the efficiency of invested capital”.