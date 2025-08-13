(di Katherine Puce) Il processo di digitalizzazione dell’economia globale spinge sempre più le multinazionali tecnologiche, le “Big Tech”, a generare profitti enormi senza necessariamente contribuire in modo adeguato ai sistemi fiscali dei paesi in cui operano. Il rischio rappresentato dalla possibilità di minimizzare la tassazione per importanti società ha così spinto, già nel 2018, i principali paesi europei a muoversi nella direzione dell’adozione di precise misure fiscali mirate a tassare i guadagni delle grandi piattaforme digitali.

I primi passi dell’UE

La prima a muoversi è stata la Francia, introducendo nel 2019 la Digital services tax (DST) del 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali come la pubblicità online e la vendita di dati personali, un’imposta che ha colpito in particolare giganti del tech. Subito dopo, anche altri paesi europei come il Regno Unito, l’Italia, la Spagna, l’Austria e il Portogallo hanno seguito l’esempio.

L’introduzione delle DST a livello europeo, al contrario di quanto previsto, non ha incontrato una strada facile, e sin da subito sono emerse importanti divergenze con gli Stati Uniti. A ciò è seguito il tentativo di superare lo stallo con un accordo internazionale a livello dell’OCSE, mirato a creare una soluzione fiscale globale per le grandi aziende digitali, il cosiddetto primo pilastro della riforma fiscale internazionale. Il punto d’incontro è stato rappresentato da una tregua sulla web tax, poi rinnovata anche dall’Italia nel 2024, in cambio di una tassazione più coordinata a livello internazionale.

Tra divergenze e accordi sulle DST

Nella pratica, il processo di adozione è stato ostacolato da ritardi tecnici e burocratici, e oggi la situazione appare ancora complessa e incerta. Le tensioni internazionali rendono sempre più difficile l’ipotesi di attuare una riforma globale della tassazione. Inoltre, l’amministrazione americana ha di fatto respinto la proposta di una tassa globale minima.

Italia, Francia e Regno Unito continuano a mantenere le proprie imposte sui servizi digitali (DST), che colpiscono le grandi piattaforme tecnologiche come Google, Amazon e Meta. La posizione degli Stati Uniti, tuttavia, è chiara. Le imposte vengono considerate “extraterritoriali” e puramente dannose per le aziende americane. Una possibile risposta potrebbero essere nuovi dazi commerciali sui beni provenienti dai paesi che applicano tali tasse.

L’Unione Europea si trova ora in una situazione di incertezza. Da un lato, i paesi membri sono determinati a garantire una tassazione giusta e equa per le multinazionali digitali. Dall’altro, sono consapevoli che l’introduzione di misure fiscali unilaterali potrebbe innescare ritorsioni commerciali, con potenziali danni per l’economia europea.

Equilibrio difficile

La sfida è dunque quella di trovare un equilibrio tra la giusta tassazione delle multinazionali digitali e la preservazione delle relazioni commerciali internazionali, evitando che la politica fiscale diventi un terreno di scontro geopolitico che possa danneggiare, in ultima analisi, i consumatori e le economie globali.