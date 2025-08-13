L’inflazione spagnola riprende la sua corsa a luglio, segnando un’accelerazione rispetto al mese precedente. I dati definitivi diffusi dall’ufficio statistico spagnolo INE confermano le stime preliminari, disegnando un quadro di aumento dei prezzi che potrebbe avere ricadute sulle decisioni di politica economica.
Il quadro dei dati: una crescita più rapida
Nel mese di luglio 2025, l’indice dei prezzi al consumo in Spagna ha registrato una crescita su base annua del 2,7%. Si tratta di un incremento significativo se confrontato con il +2,3% registrato a giugno. A livello mensile, invece, si osserva una leggera decrescita dello 0,1%, in linea con la stima preliminare, a fronte del +0,7% del mese precedente.
Anche l’inflazione armonizzata, che facilita il confronto a livello europeo, mostra lo stesso andamento. Su base annua, il dato si attesta al +2,7%, in aumento rispetto al +2,3% di giugno. Su base mensile, la variazione è stata negativa per lo 0,3%, un leggero miglioramento rispetto al -0,4% della stima iniziale, ma comunque in controtendenza rispetto al +0,7% di giugno.
Questi dati confermano che, nonostante il lieve calo mensile, la pressione inflazionistica su base annua è in aumento, un segnale che le autorità economiche e la Banca Centrale Europea monitoreranno con attenzione nei prossimi mesi.