Una giornata di forte crescita per Safilo (nella foto, l’.a.d. Angelo Trocchia) a Piazza Affari, con il titolo che ha segnato un rialzo significativo, toccando livelli che non si vedevano da oltre due anni. La spinta arriva da Berenberg, che ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione di “Buy” e un target price fissato a 1,62 euro per azione. Questa mossa ha riacceso l’interesse degli investitori, che hanno premiato la società produttrice di occhiali.

Un balzo in Borsa e le prospettive future

Il titolo Safilo si è attestato a 1,392 euro, registrando un aumento del 7,91% e raggiungendo i massimi che non si toccavano da aprile 2023. Secondo l’analisi tecnica, le prospettive per la giornata sono positive, con la prossima resistenza fissata a 1,423 euro e una successiva a quota 1,499. Il supporto, invece, si posiziona a 1,347 euro.

La fiducia mostrata da Berenberg, che si aggiunge ad altre recenti valutazioni positive da parte di analisti, suggerisce che il mercato sta guardando con rinnovato interesse alle strategie e alle performance di Safilo, società attiva nella creazione, produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole.