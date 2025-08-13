Con 76 voti favorevoli su 78, in rappresentanza di 887.695 cittadini, sono state approvate le zone di tutela per i pozzi acquedottistici gestiti da AcegasApsAmga, situati nei territori di Dueville e Villaverla, nel Vicentino. La votazione ha coinvolto oltre 130 sindaci dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Bacchiglione e ora mette seriamente in discussione la costruzione del nuovo impianto di trattamento rifiuti che la società Silva Srl intende realizzare nell’Alto Vicentino.

La zona definita di salvaguardia interessa diversi territori, tra cui parte dei comuni di Dueville, Villaverla, Thiene, Sarcedo e Montecchio Precalcino. Più specificamente, si tratta dell’area settentrionale rispetto ai pozzi che forniscono acqua potabile a Padova, Abano Terme, Piove di Sacco e ad altri nove comuni dislocati tra le province di Padova e Venezia. Ora la decisione passa alla Provincia di Vicenza, attraverso il comitato di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), che è chiamato a riunirsi nei prossimi mesi per esprimere un parere sul progetto di Silva. Il tempo a disposizione appare però troppo limitato perché la Regione possa introdurre una normativa specifica sulla materia. Di conseguenza, resta da chiarire se queste aree di salvaguardia saranno già considerate soggette a vincolo ambientale, come ha stabilito una recente sentenza del TAR calabrese, oppure se l’assenza di un quadro normativo definito possa influenzare negativamente la decisione del Consiglio di Bacino.

Per comprendere meglio questa complessa questione, è importante tornare all’inizio dell’anno, quando Silva Srl ha manifestato l’intenzione di costruire un impianto industriale classificato come “insalubre di Prima Classe” per il trattamento dei rifiuti, localizzato nell’area ex Safond-Martini, strappata tra Montecchio Precalcino e Villaverla. Tale progetto è stato presentato alla Provincia di Vicenza, che ha il compito di approvarlo o respingerlo. Fin da subito, però, la proposta ha suscitato una forte opposizione da parte della comunità locale.

Il comitato Tuteliamo la Salute ha raccolto oltre 5.000 firme in difesa dell’ambiente e della salute pubblica, sensibilizzando la cittadinanza sui potenziali rischi legati a un nuovo impianto previsto nell’area. Nel corso dei mesi, il comitato ha organizzato incontri informativi e serate di approfondimento, riuscendo a portare il tema all’attenzione delle autorità regionali e persino europee.

Lo scorso 23 luglio, presso la sede della Protezione Civile di Marghera, i rappresentanti del comitato hanno avuto un confronto con l’assessore all’Ambiente della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin. Parallelamente, grazie all’intervento dell’eurodeputata di Europa Verde, Cristina Guarda, è stata avviata una petizione attraverso il portale ufficiale dell’Unione Europea, per raccogliere ulteriori sostegni a tutela del territorio.

Nel frattempo, sono giunti alla Provincia numerosi pareri da parte di enti e istituzioni, in gran parte contrari al progetto. Tra questi spicca quello del Consiglio di bacino Bacchiglione, che ritiene l’iniziativa incompatibile con le zone di salvaguardia delle falde acquifere locali. Allo stesso modo, si sono espressi negativamente AcegasApsAmga di Viacqua, l’UNESCO e il Ministero della Cultura, quest’ultimi preoccupati in particolare per la vicinanza con Villa Forni Cerato, patrimonio mondiale dell’umanità e capolavoro di Andrea Palladio.

Anche diversi comuni limitrofi hanno manifestato contrarietà, non solo per i possibili danni alle risorse idriche, ma anche per l’incremento del traffico veicolare che la nuova struttura potrebbe generare, con impatti significativi sulla qualità della vita.

Dall’altra parte, la società Silva Spa, controllata dalla multinazionale Ecoeridania, ha dichiarato che il progetto è attualmente in fase di verifica da parte degli enti competenti e che, finora, non sono state riscontrate criticità ambientali rilevanti. L’azienda ha sottolineato che l’intero iter procedurale è condotto in modo trasparente e pubblico, sotto il costante controllo di Arpav, Asl, Provincia, Regione e Comuni interessati.

Inoltre, sono stati promossi dibattiti pubblici per favorire la partecipazione della comunità e per permettere ai cittadini di presentare osservazioni formali, alle quali verrà data risposta nel corso del processo autorizzativo. Silva presenta il progetto come un’occasione di riqualificazione dell’area ex Safond Martini, con potenziali benefici economici e sociali per il territorio.