Pochi minuti dopo l’identificazione dei responsabili dell’investimento mortale avvenuto a Gratosoglio, il vicepremier Matteo Salvini si è espresso sui social con toni duri: «Campo nomadi da sgomberare immediatamente, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da sospendere». Salvini ha inoltre rivolto una domanda provocatoria: «Sindaco Sala e sinistra, ci siete?». La risposta del primo cittadino di Milano è arrivata dopo circa due ore, con una presa di posizione netta:

Beppe Sala ha dichiarato:

«Sulla morte di una persona in circostanze così tragiche ritengo vergognoso speculare, soprattutto da parte di rappresentanti di alto livello del governo».

La tragedia si è trasformata in un caso politico,alimentando una polemica che va avanti da anni riguardo alla gestione dei campi nomadi, regolari o abusivi, nel capoluogo lombardo, spesso divisa tra amministrazioni di orientamento politico differente. In merito, Sala ha presentato alcuni dati:

«Il Comune di Milano ha da tempo avviato e continua a portare avanti una politica di graduale superamento dei campi nomadi: le amministrazioni di centrosinistra hanno chiuso 24 campi — 4 autorizzati e 20 irregolari — nel periodo dal 2013 al 2024. Le giunte di centrodestra, che ora protestano, hanno chiuso solo uno durante il loro mandato».

Tuttavia, le parole del sindaco non hanno fermato le critiche provenienti dal centrodestra, in particolare dagli esponenti della Lega. Tra i più reattivi c’è il vicesegretario Roberto Vannacci, che ha affermato:

«Chi governa Milano e chi ha avallato queste scelte ha una responsabilità morale enorme. Non basta piangere la vittima: sono necessarie decisioni decise, sgomberi immediati e tolleranza zero».

Anche la eurodeputata Silvia Sardone ha commentato duramente la posizione del sindaco:

«Il sindaco Sala trova il tempo di attaccare la Lega e Matteo Salvini. È una scena ignobile e di un patetico buonismo».

Anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso il proprio punto di vista, sottolineando l’importanza di interventi concreti:

«Vergognoso è non fare nulla, permettendo a bambini e adolescenti minorenni di crescere nel degrado».

Secondo Fratelli d’Italia, le dichiarazioni più incisive arrivano dal deputato europeo Carlo Fidanza, che definisce la situazione «l’ennesimo fallimento della sinistra in salsa ambrosiana, di cui Sala e il PD dovrebbero chiedere scusa». Anche l’assessore regionale Riccardo De Corato interviene con fermezza: «Con le giunte Albertini e Moratti noi quel tipo di insediamenti li combattavamo, sgomberandoli e cessandoli con una certa frequenza. Nel solo 2010, infatti, sono stati effettuati 531 sgomberi che, escludendo sabati e domeniche, equivalgono a due al giorno».

La senatrice di Noi moderati, Mariastella Gelmini, aggiunge: «Non basta chiacchierare di ospitalità o aumentare di poco i finanziamenti alle pur generose onlus. Sicurezza e accoglienza non possono essere delegate. Milano, al di là delle questioni urbanistiche, ha bisogno di un nuovo modello».

Sull’altro fronte politico, Carlo Calenda, leader di Azione, risponde prontamente alle dichiarazioni di Salvini: «Sono favorevole allo sgombero di tutti i campi rom. Tuttavia non comprendo perché questa richiesta sia rivolta al sindaco e non al ministro degli Interni. Mi pare una presa in giro ai cittadini a fini di propaganda politica, che è praticamente l’unica cosa che fai nella vita».

Angelo Bonelli, leader di AVS, sottolinea: «Salvini sceglie ancora una volta la via della propaganda, speculando su un dramma, dimenticando — o fingendo di dimenticare — che la sicurezza in questo Paese è una responsabilità del ministro degli Interni, che proprio la Lega detiene».

Pierfrancesco Majorino, capogruppo del PD in Regione, commenta con durezza: «Attribuire al sindaco le responsabilità di quanto accaduto è un’operazione sciacallesca. Sarebbe opportuno tacere, sostenere le famiglie delle vittime e operare silenziosamente per evitare il ripetersi di simili tragedie».