Porsche Automobil Holding SE, la holding che detiene partecipazioni rilevanti in Volkswagen e Porsche AG, sta attraversando un momento di trasformazione strategica. Nonostante un primo semestre 2025 che ha visto un calo dell’utile netto a 1,1 miliardi di euro, l’azienda si sta proiettando verso il futuro con una nuova visione: diversificare il proprio portafoglio e investire in modo significativo nel settore della difesa e della sicurezza.

Una nuova strategia per un futuro solido

In un contesto geopolitico in continua evoluzione, Porsche SE ha identificato un “notevole potenziale di sviluppo” nel settore della difesa. L’obiettivo è chiaro: capitalizzare su questa nuova opportunità per creare una piattaforma di investimenti diversificata, pur mantenendo il suo focus principale sulla mobilità.

Il presidente Hans Dieter Potsch, nella foto, ha sottolineato questa svolta strategica: “Nel nostro percorso verso una piattaforma di investimento diversificata, monitoriamo attentamente i settori della capacità di difesa, della sicurezza e della resilienza europea. Per quanto riguarda gli investimenti di portafoglio, il nostro obiettivo è aumentare il nostro coinvolgimento nei settori della difesa e correlati, mantenendo al contempo il nostro focus principale sulla mobilità e sulla tecnologia industriale”.

Dalle auto alle tecnologie del futuro

Come primo passo, la holding intende creare una piattaforma di investimento per supportare le aziende tecnologiche emergenti nel settore della difesa. L’iniziativa, che includerà un “Defense Day” per favorire il networking tra i family office europei, mira a creare un ponte tra il capitale orientato all’innovazione e le tecnologie legate alla sicurezza. L’attenzione di Porsche SE si concentrerà su ambiti come la sorveglianza satellitare, i sistemi di ricognizione e sensori, la sicurezza informatica e i sistemi logistici.

Anche se la holding ha rivisto al ribasso la sua previsione di utile netto per l’intero anno, attestandolo tra 1,6 e 3,6 miliardi di euro, questa mossa strategica dimostra la volontà di Porsche SE di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di posizionarsi come un attore di primo piano anche in settori ad alta tecnologia e dall’importanza strategica.