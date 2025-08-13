I giochi per la successione a Donald Trump sono iniziati con largo anticipo, ancora prima che la campagna per le elezioni presidenziali del 2028 prenda ufficialmente il via. Lo stesso Trump ha confermato questa situazione, offrendo un doppio endorsement che sancisce formalmente l’inizio della loro competizione.

Negli ultimi giorni, Trump ha designato come eredi alla guida del movimento MAGA (Make America Great Again), e quindi possibili candidati alla Casa Bianca del 2028, sia il suo vice JD Vance sia il segretario di Stato Marco Rubio.

Questa rivalità prende ormai connotati ufficiali e ha anche ripercussioni sulla politica estera. Entrambi fanno parte del nucleo ristretto di consiglieri che influenzano le decisioni di Trump, incluso il recente vertice di Ferragosto in Alaska con Vladimir Putin.

Vance era presente agli incontri in videoconferenza tra il presidente americano e i leader europei, seguiti poi dal colloquio con Vladymir Zelensky. Nel frattempo Rubio ha avuto un confronto diretto con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Entrambi hanno giocato un ruolo significativo negli sviluppi recenti della politica estera statunitense.

Trump ha chiaramente indicato i due come i suoi possibili successori: ha definito il suo vice Vance «il probabile favorito», sottolineando però di vedere anche Rubio in una posizione di forza.

In conversazioni private recentemente trapelate, il presidente ha scherzato sull’idea di una doppia candidatura nel 2028:

“Ho sempre pensato che sarà Vance-Rubio, ma potrebbe anche essere Rubio-Vance”.

Questa formula indica chi sarebbe candidato alla presidenza e chi a vicepresidente, e riflette la volontà di Trump di lasciare che i due si guadagnino la sua investitura, mettendoli così in gara in modo molto anticipato e palese.

Entrambi hanno alle spalle percorsi molto diversi e nessuno dei due era inizialmente un sostenitore di Trump. JD Vance, 41 anni, ha raggiunto la notorietà nazionale con la sua autobiografia Elegia americana, in cui racconta la sua esperienza all’interno della classe operaia bianca e povera degli Stati Uniti, una comunità che si è sentita abbandonata dalle élite e si è orientata verso la destra.

Tuttavia, al momento della pubblicazione del libro nel 2016, durante la prima campagna elettorale di Trump, Vance non lo sosteneva e lo aveva criticato apertamente. La sua adesione al movimento MAGA è avvenuta in seguito, fino a diventare uno dei suoi principali rappresentanti. In politica estera, le sue iniziative da vicepresidente sono state caratterizzate da una certa ostilità verso l’Unione Europea e dal controverso incontro con Zelensky nello Studio Ovale a febbraio di quest’anno.

Analogamente, anche il 54enne Rubio ha avuto un passato da oppositore di Trump. È stato un avversario diretto nella competizione per la nomination repubblicana del 2016, definendo allora “truffatore” Trump durante i dibattiti televisivi. In risposta, fu deriso con il soprannome di “Little Marco”, un riferimento alla sua bassa statura.

Da senatore della Florida, Rubio ha costruito una reputazione nella Commissione Esteri come “falco”, assumendo posizioni dure verso la Cina e verso Putin. La sua adesione a MAGA è stata bilanciata da una certa fedeltà alle tradizionali politiche estere conservatrici.

Attualmente, Rubio ricopre due ruoli fondamentali nella strategia internazionale americana: è segretario di Stato, equivalente al ministro degli Esteri, e contemporaneamente capo del National Security Council, la struttura centrale per la politica militare e diplomatica all’interno della Casa Bianca.

Rispetto a qualche tempo fa, le posizioni di Vance e Rubio appaiono più allineate, segnalando un possibile consolidamento nell’avvicinamento politico e strategico.

All’interno di questa Amministrazione, il vicepresidente rappresentava l’ala isolazionista, scettica verso le alleanze internazionali e talvolta accusata di simpatia verso la Russia o addirittura verso Putin. Al contrario, Rubio rimane fedele alla tradizione storica del Partito Repubblicano, un partito che ha prodotto leader come Ronald Reagan, vincitore della Guerra Fredda contro l’Unione Sovietica, con una cultura fortemente anticomunista e poco propensa a compromessi con figure come Putin o Xi Jinping.

Questa convergenza tra Vance e Rubio emerge chiaramente nella più recente evoluzione del pensiero di Trump. I suoi toni si sono ammorbiditi, mostrando maggiore apertura sia verso l’Europa che verso l’Ucraina. In vista dell’incontro con Putin, Trump ha dichiarato che, in ultima analisi, sarà l’Ucraina a dover accettare qualsiasi proposta di accordo. Pur accettando la richiesta di Putin che l’incontro sia esclusivamente bilaterale, senza la partecipazione di altri, Trump ha manifestato l’intenzione di consultarsi con alleati e con il presidente Zelensky.

Inoltre, ha assunto un atteggiamento più deciso riguardo alle sanzioni da imporre alla Russia, una posizione sostenuta sia da Rubio sia da molti altri rappresentanti del Partito Repubblicano. Ha anche minacciato un dazio del 50% sull’India nel caso in cui quest’ultima continuasse ad acquistare petrolio russo.

Riguardo al possibile esito positivo dell’incontro in Alaska, la situazione appare incerta e poco probabile, soprattutto considerati i presupposti iniziali delle richieste di Putin. Tuttavia, le importanti dinamiche legate alla successione e al “patto di non belligeranza” tra i due leader emergenti, Vance e Rubio, sottolineano una convergenza che ha portato a un atteggiamento iniziale meno incline a posizioni putiniane.

13 agosto 2025

