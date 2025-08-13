I lavori della quinta sessione del Comitato Intergovernativo di Negoziazione (Inc-5) per il trattato globale volto a fermare l’inquinamento da plastica sono attualmente bloccati.

Plastic Free Onlus, presente a Ginevra come osservatore, segnala che le divergenze tra i Paesi partecipanti rischiano di rappresentare un ostacolo difficile da superare.

Le principali divergenze riguardano temi fondamentali, come i meccanismi di finanziamento, la natura vincolante del testo e la considerazione degli effetti delle microplastiche sulla salute umana, fino al titolo stesso del trattato. Alcuni paesi, tra cui l’Arabia Saudita, altri Stati del Golfo, gli Stati Uniti e la Cina, mantengono posizioni rigorose, rifiutando ogni tentativo di mediazione.

In un contesto di stallo negoziale, i rappresentanti internazionali di Plastic Free Onlus, associazione ambientalista italiana fondata nel 2019 e attiva in oltre 40 Paesi, hanno lanciato un video-appello ai delegati dell’Inc.

Chiedono di intervenire con coraggio, determinazione e senso di responsabilità per adottare un accordo solido e vincolante, senza scendere a compromessi che ne indeboliscano l’efficacia e senza ulteriori ritardi.

L’inquinamento da plastica rappresenta una crisi globale che sta contaminando oceani, alimenti, acqua e persino i nostri corpi, sottolinea Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.

Luca De Gaetano ha dichiarato:

“I negoziati in corso rappresentano un passaggio cruciale: la comunità internazionale non può permettersi un trattato annacquato o ulteriori rinvii che comprometterebbero il futuro delle prossime generazioni.”