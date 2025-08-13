Il riscaldamento dei mari, aggravato dai cambiamenti climatici, rappresenta uno dei problemi più gravi per la salute del Mar Mediterraneo e per la sopravvivenza della sua fauna marina. Tra le specie maggiormente a rischio figurano anche elementi fondamentali della tradizione enogastronomica italiana, come le cozze, le vongole e i ricci di mare, che, se esposte a temperature superiori ai 30 gradi per alcuni giorni, subiscono morie di massa.

La Fondazione Marevivo ha voluto richiamare l’attenzione sull’emergenza che negli ultimi anni sta provocando gravi stragi di fauna marina, con importanti ripercussioni economiche, ambientali e sociali.

Un ulteriore elemento da considerare è l’invasione delle specie aliene: sono state infatti individuate oltre mille specie non autoctone che, specialmente dopo l’apertura e l’ampliamento del Canale di Suez, collegamento strategico tra il Mar Rosso e il Mediterraneo, minacciano la biodiversità locale, alterando gli ecosistemi e i paesaggi sottomarini. Marevivo sottolinea a titolo esemplificativo l’invasione del Granchio Blu, specie precedentemente assente nel Mare Nostrum.

I dati scientifici sono inequivocabili, spiega Fondazione Marevivo: la conservazione della biodiversità è lo strumento più efficace per contrastare i cambiamenti climatici, in quanto aumenta la resilienza degli habitat agli effetti negativi della crisi climatica.

Per questo motivo è fondamentale accelerare la protezione del mare e della sua preziosa biodiversità, attraverso la creazione di nuove Aree Marine Protette e l’ampliamento di quelle già esistenti. Tale impegno è anche richiesto dall’Unione Europea, che ha fissato l’obiettivo di tutelare il 30% delle superfici marine entro il 2030. Inoltre, Marevivo rinnova la proposta di ratificare un Accordo Internazionale sulla Biodiversità mare, in occasione della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (UNOC3) tenutasi a Nizza.