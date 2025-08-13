Le associazioni rappresentative del cluster logistico e portuale italiano hanno stretto un’alleanza per creare ‘My login business’, un marketplace dedicato alla digitalizzazione delle imprese. Questa piattaforma facilita l’accesso ai fondi del bando LogIN Business, che mette a disposizione 157 milioni di euro del PNRR destinati alla transizione digitale aziendale.

Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, ha commentato:

“Si tratta di un’iniziativa importante che unisce l’intero cluster logistico-portuale intorno a un progetto condiviso, sostenuto dai principali protagonisti del mondo associativo e dalle più rilevanti realtà IT specializzate nella fornitura di soluzioni software per le aziende del nostro settore.”

‘My login business’ funge da vetrina digitale attraverso la quale sono disponibili diversi prodotti software. Alla sua creazione hanno partecipato in modo paritario numerose associazioni di rilievo, tra cui Ancip, Assagenti, Assarmatori, Assiterminal, Confetra, Confitarma, Federagenti, Fedespedi, Fedit, ForMare, Uniport e diverse aziende specializzate, con il supporto giuridico dello studio legale Maresca & Partners.

Le imprese interessate possono autonomamente sviluppare il proprio progetto di digitalizzazione scegliendo il software più adatto dal marketplace e acquistando una licenza pluriennale. La piattaforma offre inoltre servizi di consulenza per supportare la partecipazione ai bandi, la rendicontazione delle spese e attività di formazione in modalità e-learning, rendendo così l’intero processo più semplice e accessibile.