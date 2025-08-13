La squadra di calcio AS Monaco ha annunciato una nuova e significativa partnership. Per le prossime tre stagioni, fino al 2028, LMDV Hospitality, gruppo italiano specializzato nel settore del lusso e dell’intrattenimento, sarà il nuovo partner premium del club monegasco. Questo accordo strategico non solo rafforza il legame tra sport e ospitalità di alto livello, ma coinvolge anche marchi di grande risonanza.

L’accordo e i brand coinvolti

LMDV Hospitality, che fa capo a LMDV Capital e detiene marchi di spicco come Twiga, vedrà il suo brand principale comparire in diverse aree chiave del club. Il logo Twiga sarà presente sulle divise da allenamento della prima squadra, sui campi del Performance Center e nelle esclusive aree VIP dello Stade Louis-II.

Inoltre, un ruolo di primo piano sarà riservato ad Acqua Fiuggi, lo storico marchio italiano di acqua minerale acquisito da LMDV Capital nel 2024. Il suo logo sarà visibile sulle maglie delle squadre amatoriali dell’AS Monaco, e le bottiglie saranno le protagoniste delle conferenze stampa e degli spazi hospitality del club durante le partite casalinghe.

Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital, nella foto, ha espresso il suo entusiasmo per l’accordo: “Monaco è molto più di un luogo: è casa nostra. Con Twiga e Vesta, portiamo avanti la nostra visione di ospitalità: energia, eleganza e qualità senza compromessi. Più che una semplice sponsorizzazione, la partnership con l’AS Monaco è un impegno a lungo termine nei confronti del Principato e della sua comunità”.

Chi è LMDV Hospitality

Il gruppo LMDV Hospitality è il risultato della fusione tra Triple Sea Food e Twiga Group. Triple Sea Food, fondato nel 2022, è noto per ristoranti di lusso come Vesta, Casa Fiori Chiari e Trattoria del Ciumbia, inizialmente a Milano e poi espansi in altre località esclusive. Nel febbraio 2025, LMDV ha acquisito il 100% del Gruppo Twiga, che include locali iconici come Twiga Montecarlo, Twiga Versilia e Twiga Porto Cervo.

Questa partnership segna un’ulteriore espansione del gruppo nel mondo dello sport, associando il proprio nome a una delle squadre di calcio più storiche e prestigiose d’Europa.