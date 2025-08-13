Un pezzo di storia della fotografia rischia di svanire. Eastman Kodak, l’azienda iconica che ha rivoluzionato il mondo della fotografia, ha avvertito gli investitori che la sua stessa sopravvivenza è in dubbio. Nella relazione sugli utili, la società ha dichiarato di non avere “finanziamenti impegnati o liquidità disponibile” per far fronte a un debito di circa 500 milioni di dollari. La notizia, diffusa oggi 13 agosto 2025 dall’AGI, ha scatenato l’allarme e sollevato “seri dubbi” sulla continuità aziendale dell’impresa fondata 133 anni fa. Il titolo in Borsa ha risposto con un calo di oltre il 25% dall’annuncio dei resoconti.

Strategie per evitare il fallimento

Per superare la crisi, Kodak sta mettendo in atto diverse manovre disperate per generare liquidità. Tra queste, la sospensione dei pagamenti per il suo piano pensionistico e il tentativo di rimborsare una parte significativa del prestito a termine prima della scadenza. Allo stesso tempo, l’azienda sta cercando di rinegoziare o rifinanziare il debito residuo. L’amministratore delegato, Jim Continenza, ha cercato di rassicurare, affermando che nel secondo trimestre Kodak ha continuato a fare progressi nel piano a lungo termine, nonostante il contesto incerto. Ha inoltre minimizzato l’impatto dei dazi, sottolineando che gran parte della produzione di fotocamere, inchiostri e pellicole avviene negli Stati Uniti. Tuttavia, la situazione finanziaria rimane estremamente precaria.