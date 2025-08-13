In Australia prosegue la strategia della Reserve Bank riguardo la riduzione progressiva dei tassi di interesse, con l’annuncio dopo l’ultima riunione mensile di una terza diminuzione del 2024, passando dal 3,85% al 3,6%, il livello più basso registrato negli ultimi oltre due anni.

Subito dopo la decisione, le quattro maggiori banche del paese hanno comunicato un taglio di un quarto di punto percentuale sui tassi d’impiego. Contestualmente, la Reserve Bank ha rivisto al ribasso le previsioni di produttività per i prossimi due anni, abbassandole dall’1% allo 0,7%, riflettendo dunque un quadro economico più prudente.

Le stime attuali si basano sull’ipotesi di ulteriori ribassi dei tassi fino al 2,9% entro la fine del prossimo anno.

La governatrice della Reserve Bank, Michele Bullock, ha precisato che secondo le proiezioni interne, la riduzione continua dei tassi di interesse dovrebbe portare a un calo dell’inflazione, sebbene parallelamente possa comportare una diminuzione dell’occupazione.

Ha inoltre sottolineato che l’economia attraverserà un periodo di incertezza, influenzato da fattori sia interni che esterni, ma ha rassicurato sull’efficacia della politica monetaria, affermando che i tassi di interesse sono “ben posizionati per rispondere con decisione agli sviluppi internazionali”.

Michele Bullock ha aggiunto che la prevista crescita economica della Cina, principale partner commerciale dell’Australia, appare relativamente solida, e che i tassi di interesse più bassi contribuiranno non solo a ridurre l’inflazione ma anche a influire sull’occupazione nel paese.

La governance della banca centrale ha quindi rimarcato come, nonostante l’incertezza prevalente, le politiche monetarie adottate siano adeguate per fronteggiare efficacemente i nuovi scenari economici internazionali.

Dal fronte politico, Ted O’Brian, portavoce per il Tesoro dell’opposizione conservatrice, ha interpretato le più contenute previsioni economiche della Reserve Bank come un segnale di sfiducia nei confronti del programma economico attuale sostenuto dal governo.