Una spinta positiva per Finecobank (nella foto, l’a. d. Alessandro Foti) arriva dal mondo dell’analisi finanziaria, con il titolo che avanza in Borsa. A sostenere la performance del gruppo è la decisione di Equita, leader italiano nell’equity trading, di confermare il giudizio “buy” (compra) sulle azioni e, al tempo stesso, di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo portandolo a 21,5 euro. La notizia si innesta in un momento di particolare fermento per l’azienda, che ha recentemente divulgato dati finanziari incoraggianti.

I numeri che supportano la fiducia degli analisti

L’aggiornamento da parte di Equita arriva a seguito dell’annuncio della raccolta netta di Finecobank per il mese di luglio, che ha mostrato una forte crescita. Con un valore di 1,2 miliardi di euro, la raccolta ha registrato un notevole incremento del 62% rispetto ai dati dell’anno precedente. Questo risultato robusto e in forte rialzo ha evidentemente convinto gli analisti a rivedere le proprie stime, proiettando una maggiore fiducia nelle prospettive future della banca.

L’analisi tecnica e il posizionamento sul mercato

Sullo sfondo delle buone notizie, il titolo Finecobank ha mostrato una tendenza settimanale in linea con l’andamento del FTSE MIB, suggerendo che il rialzo sia guidato non solo da fattori specifici dell’azienda, ma anche da un generale sentiment positivo del mercato. L’analisi tecnica fornita da Teleborsa indica un indebolimento della trendline del titolo al test di un minimo a quota 18,7 euro. In caso di andamento positivo, la spinta potrebbe arrivare fino a un massimo di 18,89 euro, mentre in assenza di supporti positivi le previsioni indicano un possibile arretramento verso il supporto a 18,57 euro. Al momento, tuttavia, l’attenzione del mercato rimane focalizzata sulla revisione al rialzo del prezzo obiettivo e sui risultati di raccolta.