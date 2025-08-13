Con il ritorno del caldo estivo, il settore turistico italiano si prepara a un Ferragosto di grande affluenza. Si prevede che il lungo ponte, che va dal 15 al 17 agosto, genererà oltre 12,4 milioni di pernottamenti nelle varie strutture ricettive del paese. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che ha analizzato la disponibilità delle camere sui principali portali di prenotazione, rilevando un tasso di occupazione medio dell’88%.

Un’estate anomala e un impatto economico significativo

Nonostante un andamento piuttosto disomogeneo durante la stagione, il periodo di Ferragosto avrà un impatto economico notevole. La spesa turistica complessiva è stimata in circa 1,8 miliardi di euro, un flusso di denaro che andrà a sostenere direttamente l’economia nazionale.

L’analisi del Centro Studi sottolinea che, dopo un giugno positivo, luglio e la prima parte di agosto hanno visto una contrazione della domanda interna, in parte compensata dai turisti stranieri. Tuttavia, l’interesse per il turismo sembra proiettarsi verso la fine della stagione, con le proiezioni per settembre che indicano una crescita delle prenotazioni dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Preferenze e destinazioni: mare, laghi e montagne in testa

Il caldo ha giocato un ruolo decisivo nelle scelte dei viaggiatori. Le località marine registrano l’occupazione più alta, con una media del 93%, seguite da laghi (92%) e montagne (90%). Le aree rurali e collinari si attestano all’88%, mentre le località termali sono all’81%. Le città d’arte, al contrario, soffrono il caldo e si fermano al 76%.

A livello regionale, il Sud e le Isole guidano la classifica con il 91% di occupazione, con picchi in Sardegna e Puglia. Nel Nord Est, il Trentino-Alto Adige si distingue con un 93%, mentre nel Nord Ovest Valle d’Aosta e Liguria raggiungono il 95% e il 97%.

Il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina, ha commentato il quadro: “Ferragosto resta il cuore della stagione turistica italiana, ma quest’anno lo affrontiamo in un contesto particolare. Il ritorno del caldo ha dato un impulso alle prenotazioni nella maggior parte delle località ma la domanda interna continua a muoversi con cautela, mentre cresce il ruolo del turismo straniero, anche grazie alla spinta promozionale sui mercati esteri. Notiamo anche cambiamenti nelle scelte: nelle zone marine vengono premiate le località po’ più interne e assistiamo a un forte ritorno della vacanza nella seconda casa. Sono segnali che confermano la necessità, da un lato, di adattare l’offerta alle nuove esigenze dei viaggiatori e di rafforzare le politiche per sostenere la competitività delle nostre imprese turistiche”.