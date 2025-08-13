La strategia di Eni (nella foto, l’a.d. Claudio Descalzi) per remunerare i propri azionisti continua a pieno ritmo. La società energetica ha comunicato di aver acquistato un notevole pacchetto di azioni proprie nel periodo compreso tra il 4 e l’8 agosto 2025. Un’operazione che rientra nel piano di buyback approvato lo scorso maggio e che conferma l’impegno dell’azienda verso i suoi investitori.

I numeri del riacquisto: un investimento mirato

In soli cinque giorni, Eni ha acquistato 3.375.585 azioni proprie, pari allo 0,11% del capitale sociale. L’operazione è stata eseguita sull’Euronext Milan a un prezzo medio ponderato di 14,8122 euro per azione, per un valore totale di poco meno di 50 milioni di euro. I dati giornalieri mostrano un andamento costante degli acquisti, con importi che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro ogni giorno.

Il piano di riacquisto era stato deliberato dall’Assemblea degli azionisti il 14 maggio 2025. Da quando il programma è iniziato, il 20 maggio 2025, Eni ha già comprato 42.414.118 azioni, che corrispondono all’1,35% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di oltre 590 milioni di euro.

Dopo quest’ultima tornata di acquisti, la società detiene un totale di 134.024.445 azioni proprie, pari al 4,26% del capitale sociale. Questi numeri, pubblicati in una comunicazione ufficiale di Eni, sono una chiara dimostrazione della solidità finanziaria dell’azienda e della sua volontà di investire nel proprio valore.