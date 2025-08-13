Anche la sabbia della Puglia è diventata un nuovo campo di confronto politico tra destra e sinistra. Si accendono dibattiti sulle rinunce degli italiani alle vacanze a causa della crisi economica, come sostenuto da Elly Schlein, cui segue la risposta del governo con dati contrastanti sull’affluenza turistica.

Ma il terreno di scontro più acceso riguarda l’applicazione della direttiva Bolkestein, che impone di mettere a gara le concessioni dei lidi. Un tema che coinvolge i balneari, storicamente una base elettorale importante per la destra, che si mostrano fortemente contrari.

È di queste ultime ore la notizia che Roberto Marti, senatore della Lega e segretario regionale pugliese del partito, ha acquistato il 33% delle quote dello storico Lido Pizzo di Gallipoli, tramite una società controllata insieme alla moglie.

Inoltre, a testimoniare il legame tra la Lega e il settore dei balneari, si ricorda Massimo Casanova, eurodeputato e proprietario del noto Papeete Beach di Milano Marittima, un locale molto frequentato in passato anche da Matteo Salvini.

La politica si nutre di simboli, memorie e identità, ed è per questo che la partecipazione di un esponente di spicco della Lega nella gestione di un lido così celebre rappresenta un segnale significativo dei tempi.

Lido Pizzo è stato per anni luogo di ritrovo della sinistra italiana, definito persino come la “Capalbio del Sud”. Tra i suoi frequentatori storici ci furono, ad esempio, Romano Prodi, leader della sinistra che sconfisse Silvio Berlusconi due volte e che provò invano a mantenere un basso profilo durante le sue visite, e Massimo D’Alema, spesso soprannominato il “deputato di Gallipoli” proprio per la sua abitudine di recarsi a quel lido.

Col passare del tempo l’atmosfera è cambiata radicalmente. Quella che una volta era la spiaggia simbolo della sinistra nei primi anni del nuovo secolo si sta trasformando in una roccaforte “sovranista”.

Infatti, nei lidi di Porto Cesareo, altra rinomata località balneare pugliese, sono stati visti esponenti di rilievo della sinistra come Emiliano, Boccia e l’eurodeputato Antonio Decaro, dimostrando un interesse più ampio per questo settore in evoluzione.

Le coste dello Jonio salentino rappresentano un punto di riferimento anche per seguire i mutamenti della geografia politica italiana, senza esagerare. Basta infatti osservare i luoghi di villeggiatura preferiti dai protagonisti della politica per cogliere il clima che si respira nel paese.

Nell’Italia attuale, segnata dal confronto tra opposti estremismi tra governo e opposizione, persino le spiagge e il mare della Puglia assumono un valore simbolico, fungendo da termometro per comprendere le tensioni e le dinamiche in corso.